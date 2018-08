Politiet fandt 1.200 kilo hash i lastbil med frugt

En spansk lastbil, der angiveligt kørte med frugt, viste sig at indeholde langt mere end det. Tre mænd er nu sigtet for indsmugling af i alt 2.800 kilo hash.

Der var ikke kun meloner og æbler med i en spansk lastbil, der blev standset af politiet den 26. juli på en vej i Odense.

Mellem de eksotiske frugter bag i lastbilen lå også 1.200 kilo hash.

Betjente fra Særlig Efterforskning Vest, der arbejder med organiseret kriminalitet i Vestdanmark, lå på lur, da lastbilen kom til Fyn med den særprægede last. Her anholdt betjentene to mænd fra Spanien og en rumænsk kvinde. De tre har siden siddet varetægtsfængslet.

Tirsdag anholdt Særlig Efterforskning Vest en 56-årig mand fra Sjælland i en udløber af samme store narkosag.

Den 56-årige mand fremstilles onsdag klokken 9.00 i grundlovsforhør i Retten i Aarhus, hvor han vil blive sigtet for at have indsmuglet 1.600 kilo hash fra Spanien til Danmark tilbage i februar.

Halvdelen af den indsmuglede hash beslaglagde politiet senere på en adresse i Arden i Himmerland.

To episoder

Smugleriet er ifølge sigtelsen sket i samarbejde med de to spaniere, der nu både er sigtet for episoden med de 1.200 kilo hash på Fyn og for indsmuglingen af de 1.600 kilo hash i februar.

Anholdelsen af den 56-årige mand tirsdag skete efter, at Særlig Efterforskning Vest med assistance fra Særlig Efterforskning Øst i en koordineret aktion ransagede en række huse i Nordjylland, på Fyn og på Midt- og Vestsjælland.

I forbindelse med ransagningerne blev der beslaglagt 10 kilo skunk, 7,5 kilo hash og 260.000 kroner i kontanter.

- Aktionen i går er et led i efterforskningen af en større narkosag, hvor der er smuglet store mængder hash til landet, som skulle sælges på gaden. Vi fortsætter efterforskningen og udelukker ikke yderligere anholdelser i sagen, siger leder af Særlig Efterforskning Vest, politiinspektør Brian Olsen.

Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre til grundlovsforhøret, og Særlig Efterforskning Vest ønsker derfor ikke at oplyse yderligere i sagen.

