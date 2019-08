Seks sigtede: Politiet finder flere narkobuler på Fyn

Politiet har i løbet af denne uge ransaget flere adresser, hvor der blev handlet med narko. Seks personer blev anholdt i forbindelse med aktionerne.

Første gang, de rykkede ud, var onsdag den 7. august, hvor politiet rykkede ind på tre adresser i Nyborg. Ransagningen var rettet imod handlen med heroin i byen.

Der var bid på to af de tre adresser. På den ene adresse fandt politiet adskillige salgspakker med heroin, Rivotril-tabletter, hash samt kontanter. På den anden fandt de heroin, hash og kontanter.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet anholdt to personer i forbindelse med aktionen 7.august. De er nu begge sigtet for for besiddelse af narko med henblik på videresalg.

Igen i onsdags foretog Fyns Politi en ransagning af en række fynske adresser. Denne gang i Kerteminde, Munkebo og Odense. På fire adresser fandt politiet i alt 22 gram kokain, cirka 550 gram hash og 7 gram amfetamin.

Det har ført til fire sigtelser. To personer er blevet sigtet for at være i besiddelse af narkotika til eget forbrug, og to personer er blevet sigtet for at være i besiddelse af narkotika, som skulle sælges videre. Politiet inddrev også kontanter til betaling af gæld til det offentlige fra en af de sigtede.

Alle seks sigtede personer er blevet afhørt og løsladt.