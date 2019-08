Ejendom ransaget: Politiet finder tandlægeudstyr til en million kroner

Fyns Politi ransagede fredag eftermiddag en ejendom på Vestfyn, hvor man fandt frem til det dyre tandlægeudstyr, der sidste uge blev stjålet fra en tandlægeklinik på Søgaardsvej i Ringe.

Tyvene var sluppet afsted med en såkaldt fræser og en scanner. Tilsammen har det en værdi på 980.000 kroner.

Politiet oplyste fredag, at man mistænkte, der kunne være tale om et bestillingsjob, og at udstyret var på vej ud af landet.

- Der er ingen tvivl om, at tyvene har vidst, hvad de gik efter, og der er tale om tungt udstyr. Det er blandt andet derfor, vi appellerer til borgerne i Ringe. Tyvene har formentlig brugt en varebil til indbruddet, og den kan der være nogen, der har set, sagde politikommissær Finn Wegner fredag til TV 2/Fyn.

Indbruddet skete torsdag aften, hvor tyven eller tyvene aflistede et vindue, så de kunne tage ruden ud. Klinikken er udstyret med en alarm, som gik i gang 22.14.

Fredag anmodede politiet så om hjælp fra borgerne i Ringe til at finde frem til gerningsmændene, men allerede samme dag foretog man en ransagning af en adresse på Vestfyn, hvor man fandt frem til de efterlyste tyvekoster. Der blev ikke anholdt nogen i forbindelse med ransagningen.

Efterforskningen er stadig i gang, og derfor har politiet ikke yderligere kommentarer til sagen.