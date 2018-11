Butiksejer om tyveri: - Man bliver skuffet over politiet

Kosmestikforretningen Beautycos i Klaregade i Odense er én af Henrik Asmussens otte forretninger. Hver dag oplever han, at der er nogen, der stjæler varer.

- Vi har butikstyverier hver evig eneste dag. Senest var det for 3500 kroner smykker oppe i Aalborg, hvor tyven tog 35 smykker, siger Henrik Asmussen.

Han er frustreret over det store antal butikstyverier, der selvom de bliver anmeldt ifølge butiksejeren ikke bliver efterforsket af politiet.

Han fortæller, at han en overgang helt opgav at anmelde tyverierne til politiet.

- Da vi startede for ti år siden, troede jeg, at politiet kom og hjalp, når man ringede til dem. Enten når man havde tilbageholdt en tyv, eller man havde set det på kameraet bagefter, men jeg tog helt fejl. Det skete aldrig. Efter en periode stoppede vi med at anmelde tyverierne. Det var spild af vores tid og ressourcer, så vi stoppede igen i en årrække med at anmelde, fortæller Henrik Asmussen til TV 2/Fyn.

Man håber, men der sker ikke noget

Henrik Asmussen forklarer, at man nu igen anmelder samtlige butikstyverier til politiet. Alt fra en billig hårelastik til dyre parfumer bliver meldt til politiet. Dels for at friholde personalet for mistanke om tyveri, når der gøres status i butikkerne, dels for at gøre politiet opmærksom på, at det her er et stigende problem for Henrik Asmussens otte butikker. Men selv med daglige anmeldelser til politiet, oplever han, at ordensmagten ikke gør noget ved tyverierne.

- Der sker jo ikke noget alligevel, og man bliver frustreret, det gør man. Og selvfølgelig reagerer man lynhurtigt: Der var en tyv. Hurtig spole tilbage (på overvågningsbillederne, red.), optage det, sende det til politiet og håbe på, at politiet rykker ud. Man bliver skuffet hver gang, siger Henrik Asmussen og fortsætter:

- Man håber jo hver gang, at politiet lige vil gide at rykke på denne her, for man kan jo se, hvor personen går hen og så videre, men det sker jo ikke, siger han.

Tyveri har konsekvenser

Henrik Asmussen har ikke noget bud på, hvordan politiet bør prioritere deres ressourcer, men han er af den klare overbevisning, at butikstyverier er ekstremt stigende, og derfor vil han gerne have, at butikstyverier får langt større fokus.

- Og så tror jeg også, vi skal prøve at kigge på forældrene til de børn, der løber rundt og stjæler. Det er mange gange unge mennesker, der stjæler. Jeg tror, vi skal prøve at appellere til forældrene og fortælle de unge mennesker, at der rent faktisk er en konsekvens i og med, at de bliver anmeldt og får deres straffeattest plettet, siger Henrik Asmussen.

TV 2 regionerne og TV2 Danmark sætter i denne uge fokus på butikstyverier, og du kan se det første program Hvor er politiet? på TV 2 PLAY. Programmet sendes også mandag aften klokken 20.00 på TV 2.

TV 2/Fyn arbejder i øjeblikke på at få en kommentar fra Fyns Politi.