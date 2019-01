Politiet gør klar til stormøde efter togulykke

Som varslet kort efter den voldsomme togulykke onsdag på Storebælt bliver der holdt et stormøde for de passagerer, der var ombord på IC4-toget.

Det oplyser chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj til TV 2/Fyn. Ved ulykken døde otte personer - heraf var de fem fra Fyn.

Ud over politiet vil der være repræsentanter fra DSB, Beredskab Fyn samt Region Syddanmark til stede.

- Med mødet vil vi gerne have, at folk har en mulighed for, i deres bearbejdelse af ulykken, at få en større klarhed over, hvad var det der skete på stedet; hvorfor agerede myndighederne som man gjorde, hvorfor oplevede de det på den måde, forklarer Lars Bræmhøj til TV 2/Fyn.

- Vil give dem de svar vi er i stand til at give dem. Vi ved erfaringsmæssigt, at når folk er involveret i et uheld, så har de mange gange nogle spørgsmål efterfølgende. De opstår mange gange som følge af, at man har talt med familie, venner, arbejdskolleger og set medier og så videre.

- Hvad spørgsmålene konkret bliver ved vi faktisk ikke, men vi vil selvfølgelig prøve at byde ind med, hvordan de forskellige procedurer er i forbindelse med sådan en redningsindsats, siger chefpolitiinspektøren.

Der er endnu ikke sat en præcis dato på, hvornår stormødet finder sted, men Lars Bræmhøj forventer, at invitationerne vil blive sendt ud i den kommende uge. Ved mødet får også pårørende til passagerer mulighed for at deltage.

I alt var 131 mennesker og tre DSB-ansatte om bord på toget, da ulykken indtraf. Udover at otte passagerer mistede livet, blev 16 Kvæstet.

Umiddelbart efter ulykken fik de passagerer, som slap uskadt fra hændelsen, tilbudt krisehjælp på et evakueringscenter i Nyborg.

Artiklen opdateres ...



