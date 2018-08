Politiet har kun sat 3 ud af 30 kameraer op på motorvejsbroer

Rigspolitiet var “i fuld gang” i december 2017, men kun tre kameraer er sat op på danske motorvejsbroer.

Rigspolitiet havde planer om at sætte 30 kameraer op på udvalgte motorvejsbroer, men det er ikke sket endnu.

Ifølge Rigspolitiet og en aktindsigt fra Justitsministeriet er der indtil videre kun blevet placeret tre færdiginstallerede kameraer ved de danske motorvejsbroer, skriver Radio24syv.

- Det er simpelthen mangel på respekt. Vi havde fået lovning fra (justitsminister, red.) Søren Pape Poulsen på, at kameraerne ville blive sat op inden årsskiftet. Jeg troede, de alle sammen var sat op, og der var styr på det, siger Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, til Radio24syv.

Kvinde dræbt af stenkast

For to år siden blev en tysk familie ramt af en stor betonflise på Fynske Motorvej. Kvinden døde på stedet, og manden blev invalid.

Flisen blev kastet fra en motorvejsbro, og gerningsmanden er stadig ikke fundet.

Sagen med den tyske familie er den mest alvorlige i en lang række af sager med stenkast fra danske motorvejsbroer.

Senest tirsdag aften blev der anmeldt endnu et kast fra Fynske Motorvej. Denne gang understreger Fyns Politi, at der er tale om en "genstand", der muligvis er blevet kastet fra motorvejsbroen ved Ravnebjerggyden i Blommenslyst, og ikke nødvendigvis en sten.

Rigspolitiet beklager

Justitsminister Søren Pape Poulsen sagde i november 2017, at politiet ville sætte 30 kameraer op på udvalgte steder. Det skulle være muligt for politiet at rykke rundt på kameraerne, så de kunne flyttes efter politiets vurdering.

Samtidig sagde politiet, at det var i fuld gang.

- Vi er i gang med at få kameraerne anskaffet. Det er noget, vi har prioriteret fra starten af. Vi er i fuld gang, sagde Rigspolitiets pressechef, Thomas Kristensten, til Radio24syv, i december 2017.

Rigspolitiet beklager, at det ikke er gået hurtigere, men regner med at have sat 22 kameraer op inden 1. november.