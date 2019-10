Tre bilbrande i Svendborg: Politiet har mistanke om brandstiftelse  

Natten til søndag har Svendborg været hærget af tre bilbrande, og det er politiets formodning, at alle tre brande er blevet påsat.

Den første anmeldelse modtog Fyns Politi klokken et, hvor en bil brændte på Nordre Havnevej. Efterfølgende blev en patrulje sendt til stedet, men undervejs blev patruljen sendt til en mere hastende opgave, og derfor nåede betjentene først frem omkring klokken kvart i to, hvor bilen var udbrændt.

Det forklarer Ehm Christensen, der er vagthavende ved Fyns Politi.

- Det er ud fra devisen om, at det ikke er politiet, der skal slukke brandene, det er brandvæsnet. Bilen har engang været en Skoda Citigo, og vi har foretaget en brandundersøgelse. Vi har en formodning om, at branden er påsat, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om det, siger han til TV 2/Fyn.

Efterlyser vidner

Et par timer senere opstod der brand igen. Denne gang på Egensevej omkring klokken halv fem, hvor to biler brændte.

- Da vi kommer derud, holder der to biler og brænder. Én ud for nummer 38 og én ud for nummer 34. En Citroen Xsara og en Peugeot 406 er udbrændt. Vi er meget overbeviste om, at det er forsætlig brandstiftelse, siger Ehm Christensen.

Der er omkring halvanden kilometer mellem de to steder, hvor bilerne er udbrændt. På nuværende tidspunkt er det ikke politiets formodning, at de to hændelser har forbindelse til hinanden, men Fyns Politi hører meget gerne fra vidner, som har opholdt sig i områderne i løbet af natten.

- Hvis nogen har set noget mistænkeligt på Nordre Havnevej eller Egensevej, hører vi meget gerne fra dem, siger Ehm Christensen.

Fyns Politi kan kontaktes på telefonnummer 114.