Politiet indkalder ekstra mandskab for at opklare stenkast

Det kan komme på tale at bede mistænkte i sagen om stenkast på Fynske Motorvej om frivillig dna-prøve.

Fyns Politi arbejder i julen på højtryk for at finde frem til den person, der menes at stå bag flere stenkast på Fynske Motorvej.

I den forløbne uge fortalte politiet, at man mener, at der er tale om en serieforbryder, der kan knyttes til flere stenkast på Fyn, og at man zoomer ind på Tarup, der ligger i den nordvestlige del af Odense.

Flere spor peger på forbindelse til Odense-forstaden Tarup. En betonflise, der dræbte tysk kvinde, kom fra parkeringspladsen ved Tarup Center, og Center Kiosken forhandler den type snus, der er fundet ved motorvejsbro.

Fyns Politi har også fundet sammenhæng mellem tre hærværkstilfælde i Odense-forstæderne Tarup og Næsby, og en dna-profil fundet på en 40 kilo tung marksten. Den blev i september 2017 smidt ned på motorvejen fra en bro på Spedsbjergvej.

Tip om konkrete personer

Siden har politiet fået over 150 henvendelser i sagen. 20-30 af dem drejer sig om konkrete personer.

- Vi er rigtigt glade for alle de mange henvendelser, og vi indkaldt ekstra mandskab i julen og nytåret for at gennemgå dem, siger vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen fra Fyns Politi.

Vil bede personer aflevere en dna-prøve

Politiet skal blandt andet gennemgå oplysningerne om de 20-30 personer, som man har fået henvendelser om, og afgøre hvem af dem man skal tale med i forbindelse med efterforskningen.

I den forbindelse kan det komme på tale at bede folk om frivilligt at aflevere en dna-prøve - for eksempel hvis de ikke kan huske, hvor de var, da stenene blev kastet.

- Vi vil muligvis bede nogle af dem, vi taler med, om frivilligt at aflevere et mundskrab, siger Per Lydiksen Laursen.

- Det giver jo også en sikkerhed for dem selv, fordi vi så kan fastslå, at de intet har med sagen at gøre, tilføjer han.