Politiet leder - igen - efter dem der kører for stærkt

Når politiet i uge 19 tager hul på en ny runde fartkontrol på de danske veje, sættes der fokus på udvalgte landevejsstrækninger.

Som bekendt dræber farten. Det siger alle statistikker. Således kan man læse, at alene i 2015 var fart en faktor i næsten halvdelen af alle dødsulykker i det år.

Tallene er ikke blevet kønnere med årene, så endnu en gang sætter politikredsene landet over gang i en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Indsatsen foregår i hele uge 19 - altså fra i morgen mandag og ugen ud - og vil denne gang fokusere primært på strækninger, som er belastet af uheld og hastighedsovertrædelser.

Særlige fartkontroller virker

Men hvis man tror man kan snige sig uden om kontrollerne, så skal man også forvente, at møde politiet på andre vejstrækninger, lyder det i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet.

- Høj hastighed kan både være, når man kører hurtigere, end fartgrænsen tillader, eller fordi man kører for hurtigt i forhold til forholdene omkring vejen, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Han fortæller, at hastighedskontrollerne virker.

- Det er lykkedes at nedbringe hastigheden på udvalgte landevejsstrækninger, hvor politiet har foretaget særligt målrettede kontroller, og vi kan se, at hastigheden er faldet betydeligt mere her end på resten af vejnettet.

- Derfor fortsætter vi det gode arbejde med blandt andet denne kontrol, siger Christian Berthelsen.

For hurtigt, for tæt og uopmærksomt

Således var fart en af årsagerne til, at otte biler - her i blandt en lastbil - lørdag formiddag kørte sammen på Fynske Motorvej mellem Aarup og Ejby.

Mirakuløst kom ingen kom til skade ved uheldet, men vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede, konstaterede tørt:

- Det er overskrifterne: For tæt, for hurtigt og uopmærksomt.

Bil droppet fra 12. sal

Kontrollen er koordineret med Sikker Trafiks kampagne "Sænk farten - før det er forsent". På kampagnens webside kan man blandt andet se, hvad der sker med en bil der droppes fra 12. sals højde ...!

