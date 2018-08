Politiet lukker sagen: Folmer ved hvem der tog hans bil

Folmer Larsens veteranbil blev stjålet og senere fundet. Tyven er stadig på fri fod, men Fyns Politi har valgt at lukke sagen, selvom Folmer Larsen ved, hvem gerningsmanden er.

Autoforhandler Folmer Larsen opdagede i maj til sin store frygt, at hans 350.000 kroner dyre Mercedes 220SC fra 1961 var blevet stjålet fra værkstedet. Med hjælp fra folk på Facebook fandt Folmer Larsen sin bil to dage efter.

Fredag valgte Fyns Politi at lukke sagen, selvom tyven stadig er på fri fod. Det forstår Folmer Larsen ikke meget af.

- Jeg har alle beviserne. Jeg ved registreringsnummeret på bilen, han brugte til at hente min bil med, jeg ved, hvor han bor, og jeg ved navnet på personen. Han er set køre med min bil, og der er overvågning med tidspunktet på, hvad tid han har hentet bilen, siger Folmer Larsen.

Aldrig hørt fra politiet

Siden den dag han fandt sin bil, har Folmer Larsen ikke hørt fra politiet. Dengang fik han at vide, at en efterforsker ville ringe til ham.

- Jeg har desværre aldrig hørt fra politiet. Jeg kunne måske godt have ringet til dem, men jeg føler, at jeg har gjort mit. Jeg har det hele på et sølvfad til dem, siger han.

Folmer Larsen mener ikke, at politiet har gjort deres arbejde godt nok.

- Det er noget med vores tro på, at det politisystem, vi har, fungerer. Jeg er ked af det og ærgerlig over, at en person, der løber med sådan en smuk bil, som man har lagt så meget liv og sjæl i, bare får lov at slippe, siger Folmer Larsen.

For alle dem som hjalp

Efter Folmer Larsen fandt sin bil udbetalte han en findeløn til den person, som kom med det afgørende tip, ligesom han takkede alle for deres hjælp på Facebook.

- Det er også en af grundene til, at jeg råber op, fordi alle dem som hjalp dengang, det er deres skyld, at det her har kunne lade sig gøre, og det er dem, der gør, at vi har alle de her spor til politiet, siger Folmer Larsen.

Folmer Larsen håber, at politiet nu vil genåbne sagen.

- Jeg synes, at alle de her personer, som har hjulpet med at finde min bil, det berettiger til, at politiet giver det en chance til med at finde den skyldige.

Det kan være en misforståelse

Advokat Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening, siger i et interview med TV 2/Fyn, at der enten må være en forklaring eller også er der sket en kæmpe misforståelse:

- Det er kikset det her, siger Bjørn Elmquist, og mener, at når politiet ikke følger op på sager som Folmer Larsens kan det føre til selvtægt.

