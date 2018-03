Politiet lukker smutvej i Odense

Vedbendvej i Odense lukker fredag for bilister i krydset ved Ejbygade. Lukningen sker fordi for mange bruger vejen som smutvej.

Vedbendvej i det centrale Odense lukker fredag for bilister i krydset ved Ejbygade. Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Villavejen bliver lukket for både ind- og udkørsel, da det ifølge Fyns Politi er nødvendigt, fordi vejen i længere tid er blevet brugt som smutvej mellem Ejbygade og Nyborgvej. Det giver for meget trafik på den lille vej, og derfor er det blevet nødvendigt at lukke den.

Ole Pedersen har boet på vejen i 30 år, og ifølge ham er det den rigtige beslutning.

- Der har været meget trafik ned gennem gaden med folk, der kører alt for stærkt, og folk der ikke overholder færdselsreglerne. Trafikken er blevet meget voldsommere med lange bilkøer hver dag. Folk bruger vores lille vej som gennemfartsvej til stor gene for dem, der bor hen ad gaden, foklarer Ole Pedersen.

Vejen forventes at være spærret indtil politi og vejmyndigheden vurderer at behovet for at bruge vejen som smutvej ikke længere er tilstede. Det oplyser Odense Letbane i en pressemeddelelse.

Det vil dog være muligt for beboerne at komme ind på området via Vildrosevej fra Nyborgvej og Toftevej.