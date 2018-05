Politiet massivt til stede ved ankesagen om fængselsbetjent

Ni betjente stod onsdag klar til at håndtere sikkerheden ved ankesagen mod de to mænd, der er tiltalt for medvirken i skyderiet mod en fængselsbetjent ved Nyborg Fængsel i 2016.

Ved Østre Landsret i Odense er politiet onsdag massivt til stede. I alt ni betjente opholder sig ved retsbygningen til ankesagen mod de to mænd, der blev anholdt i forbindelse med skudepisoden mod en fængselsbetjent tilbage i 2016.

To betjente stod ved retssagens start foran bygningen, tre foretog sikkerhedstjek indenfor og fire betjente stod bag de tiltalte og deres advokater i retssalen.

Ifølge anklageskriftet var det den tidligere Black Army-bandeleder 35-årige Wassim Daabas, der først skaffede flugtbilen og senere brændte den af for den 21-årige Al Ghani Al-Salmi, der er tiltalt for at skyde en fængselsbetjent to gange i benet foran Nyborg Fængsel.

- Det er klart, at min klient blev jo frifundet i byretten og det er også det resultat, som vi satser på, siger Michael Juul Eriksen, der er en af Wassim Daabas´ forsvarer.

Betjent lider af panikangst

Landsretten indledte deres ankesag, efter anklagemyndigheden sidste år ankede begge tiltaltes domme i byretten.

Onsdag i retten kom det frem, at den 36-årige mandlige fængselsbetjent, der på vej på arbejde blev skudt i benet af gerningsmændene, i dag har psykiske mén efter episoden. Han lider af panikangst, posttraumatisk stress og har betydelig nedsat arbejdsevne.

Anklageren ved, at sager med bandemedlemmer oftest er udfordrende.

- Udfordringerne i en sag, som den her, er altid, at det er mig som anklager, der har bevisbyrden, så det er mig der skal løfte bevisbyrden og overbevise retten. Det kan godt være svært i en sag, der udspringer af det, vi kalder bandegrupperinger. De tiltalte har ikke særlig stor lyst til at fortælle om alt det, vi gerne vil høre. Sådan er gamet, og så må vi prøve at gøre det på andre måder, fortæller han.

Nægtede sig skyldige i byretten

I byretten nægtede begge mænd sig skyldige i anklagerne.

Dommerne og nævninge frikendte dengang Wassim Daabas for både skudangrebet og besiddelse af gerningsvåbnet, men fandt Al Ghani Al Salmis forklaring for utroværdig og usandsynlig, hvilket resulterede i en dom på seks års fængsel til den unge mand.

Wassim Daabas blev for nogle uger siden idømt fire års fængsel for kokainhandel, men ved domsafsigelsen slap den tidligere Black Army-leder for varetægtsfængsling, da han var gået under jorden. Han mødte op i retten onsdag.

