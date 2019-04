Ingen ballade: Politiet melder om fredelig FCK-kamp

Der var masser af tilskuere på lægterne, da OB søndag aften tog imod Superligaens førerhold fra FC København.

Gæsterne havde vanen tro mange tilskuere med til Odense, og Fyns Politi var derfor talstærkt til stede i bybilledet inden og efter kampen.

Men der var fred og fordragelighed hele vejen igennem, fortæller Fyns Politi.

Læs også OB-kampen minut for minut: Odenseanerne taber til FCK

- Fodboldkampen blev afviklet fuldstæding stille og roligt, siger vagtchef ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

Homofobiske tilråb

Kampen har fået et efterspil, da FCK-angriberen Viktor Fischer umiddelbart efter slutfløjtet kritiserede OB-fansene for at komme med homofobiske tilråb under opgøret, som FCK endte med at vinde 1-0.

OB har efterfølgende erkendt, at episoderne fandt sted.

Læs også Fischer og Kvist kritiserer OB-fans for homofobiske råb

- Jeg hørte det desværre selv på stadion i dag. De råbte noget med, at han var homo, og det er jo stærkt beklageligt, forklarer OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, til DR.