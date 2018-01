Politiet om stenkastersagen: - Vi nærmer os 400 tip

Fyns Politi får fortsat mange henvendelser i sagen om stenkast på Fynske Motorvej. Sagen, der begyndte for godt halvandet år siden, har borgernes bevågenhed, og politiet har modtaget tæt på 400 tip.

Fyns Politi arbejder fortsat på at opklare, hvem der har kastet sten på Fynske Motorvej. Sagen har været efterforsket i godt halvandet år nu, og der er kommer fortsat tip fra borgere, der vil hjælpe politiet i sagen.

Foreløbig er der dog ikke kommet det afgørende tip, der kan føre til anholdelse af en eventuel gerningsmand eller gerningsmænd, men politiet glæder sig over, at mange stadig henvender sig i sagen.

- Status er, at vi heldigvis fortsat får nogle tip ind. Så vi nærmer os omkring 400 tip nu, og det er klart, at det giver vores efterforskning et gevaldigt og vigtigt boost, så vi har noget at arbejde med, siger vicepolitiinspektør Jørgen Andersen fra Fyns Politi.

Tre uger siden seneste stenkast

Torsdag er det godt tre uger siden, der sidst blev kastet sten ned på motorvejen, og i den forbindelse meldte politiet ud, at der var tale om en seriegerningsmand eller -mænd.

Dna-prøver viste sammenhæng mellem hærværk i Odense-forstaden Tarup og en 40 kilo tung sten, der i september i blev kastet ned fra en bro over motorvejen.

Politiet har fået henveldelser på konkrete personer, og de bliver efterforsket først, fortæller Jørgen Andersen:

- Dem afhører vi jo rent rutinemæssigt, og vi tager også mundskrab (dna, red.) af dem, og dem holder vi selvfølgelig op mod de spor, vi har i sagen.

Fyns Politi sender løbende de mundskrab, de har foretaget, til Retsmedicinsk Institut i København, der så tjekker om der er et macth i det dna, politiet har sikret fra gerningsstedet.

- Desværre er der ikke noget match indtil videre, siger Jørgen Andersen.

Snusdåse-henvendelser

Også dna fra en dåse snustobak, der blev fundet efter stenkastet i september, bliver holdt op mod de mundskrab, som politiet nu tager.

- Vi har jo fået en del henvendelser omkring den, (snusdåsen, red.) og der kommer stadig henvendelser. Det efteforsker vi selvfølgelig også. Vi forsøger at finde de mennesker, som der er peget på, og tager vi ud og snakker med dem. Men indtil videre har det heller ikke bragt os sagens opklaring nærmere, siger Jørgen Andersen.

Tidligere kom der en videoovervågning fra en kiosk i Tarup, hvor man mener snustobakken er købt, og politiet har identificeret alle snuskøberne på overvågningsbillederne, men ingen på videobillederne har noget med sagen at gøre.

Flere henvendelser

Politiet hører fortsat meget gerne fra eventuelle vidner. Specielt omkring det seneste stenkast natten til den 20. december sidste år.

- Vi er fortsat voldsom interesseret i observationer ude fra gerningsstedet. Især omkring den 20. december og især mellem midnat og klokken 01, fordi det er lige omkring gerningstidspunktet, og det kunne sagtens være, at der er nogen, der har set eller hørt noget og som stadig sidder inde med oplysninger. Og dem er vi meget interesseret i, siger Jørgen Andersen.

Henvendelser til Fyns Politi kan ske på telefon 114.