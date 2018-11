Brand i Jem & Fix: Politiet opfordrer berørte borgere til at søge læge

En brand i Otterup får Fyns Politi til at opfordre borgere til at søge læge, hvis de har oplevet åndedrætsbesvær efter at have indåndet røg fra branden.

Det er Jem & Fix i Otterup, der tidligt i morges klokken 5.29 brød i brand.

Kl. 0529 udbrød der brand i forretningen Jem og Fix, Søndergade 42 i Otterup. Brandårsagen er ukendt og det er kun det udvendige lagerareal, der er brændt. Brandvæsnet er i gang med efterslukningen #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 17. november 2018

Branden opstod i et udendørsareal uden for Jem & Fix.

- Der er ikke noget, der tyder på, at branden er påsat, siger vagtchef ved Fyns Politi, Lars Fredensborg.

Branden opstod et sted, hvor der har været for eksempel brænde liggende.

Røgen fra branden har egentlig steget ganske fredeligt til vejrs, da det kun blæste to meter i sekundet, men da brandvæsnet begyndte at slukke branden, bredte røgen sig.

Det fik politiet til at opfordre borgere, der har oplevet åndedrætsbesvær, til at søge læge.