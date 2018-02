Politiet rykker hurtigere ud: Så hurtigt er betjentene fremme hos dig

Det er lykkedes Fyns Politi at barbere to minutter af responstiderne fra 2016 til 2017.

Når politiet tænder de blå blink og aktiverer sirenen, går der i gennemsnit 9 minutter og 32 sekunder, før patruljen er fremme på en fynsk adresse.

Det er således lykkedes betjentene fra Fyns Politi at skrælle 1 minut og 56 sekunder af responstiden fra 2016 til 2017.

Det viser nye tal offentliggjort af Rigspolitiet.

Læs også Fynske betjente sendt til Aarhus: Østjylland Politi havde brug for hjælp

Foto: Rigspolitiet

Den gennemsnitlige reponstid på landsplan var i 2017 på 9 minutter og 45 sekunder. Fyns Politi kryber sig dermed lige ned under gennemsnittet. Det sker i et år, hvor Fyns Politi har haft udlånt betjente til bandekrige i både København og Aarhus samt til grænsebevogtning i Sønderjylland.

Hurtigst i Odense

Hurtigst fremme er Fyns Politi måske ikke overraskende i Odense, hvor politigården ligger. Det kommer måske heller ikke som et chok, at politiet er længst tid om at nå til Ærø. Til gengæld har politiet her så godt som halveret sin responstid fra 40,20 minutter til 20,44 minutter - den klart højeste procentvise reducering.

Kun i én fynsk kommune er responstiden blevet længere.

I kortet kan du se, hvor længe politiet er om nå frem i din kommune.

Læs også Ambulance Syd: Vi rykker hurtigere ud

Kan du ikke se kortet? Klik her.