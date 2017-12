Politiet sigtede 275 for spritkørsel i december

Den årlige spritrazzia i julefrokostperioden førte til en smule færre sigtelser end sidste år.

Julen og julemåneden danner hvert år ramme om en række traditioner. Blandt dem er politiets spritkontroller, hvor julefrokostgæster og andre potentielle berusere, som måtte sidde bag et rat, er jaget vildt.

Politiets fokus var især rettet mod de store julefrokostdage torsdage, fredage og lørdage i ugerne op til jul.

Endvidere blev der også udført kontroller på søndage, hvor man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus aftenen forinden. Udover spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

Over sigtet 275 førere for spirituskørsel

I dette års kontrolperiode blev der landet over sigtet 275 førere for spirituskørsel og 180 for narkokørsel. Hertil kommer 62 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 11 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Læs også Taget for spritkørsel: Politiet tog bilen

Ved de tilsvarende julespirituskontroller i 2016 blev 310 bilister sigtet for spirituskørsel og 540 for narkokørsel. I samme periode skete der 89 spiritusulykker og 10 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

- Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 5.900 i 2016 og faldet er fortsat i 2017. Lige så positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode er faldet fra knap 2.800 til lidt under 1.400. Her viser tendensen dog en stagnering i 2017, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse

Det betyder ikke, at politiet nu går på ferie.

- Tværtimod fortsætter vi løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2018 med uundværlig opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik, skriver Rigspolitiet.

Læs mere på rådets hjemmeside sikkertrafik.dk