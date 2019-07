Politiet stopper eftersøgningen af cyklist

Mandag efterlyste Fyns Politi ejeren af en rød herrecykel, som holdt på lavbroen på Storebæltsbroen.

Nu er skriver Fyns Politi i en pressemeddelse, at cyklisten formodes at være fundet i god behold.

Læs også Eftersøgning i Storebælt: Politiet efterlyser ejer af rød herrecykel

Politiet var på daværende tidspunkt usikre på, om den cyklisten kunne være sprunget eller faldet i vandet. Det udløste den helt store eftersøgning af personen, som havde efterladt cykling.

Ifølge vagtchefen ved Fyns Politi har der været en henveldelse fra to personer, som kunne fortælle, at de samme aften samlede en udenlandsk mand op på lavbroen. De formoder, at han var tysk, og de undrede sig over, at han gik på broen. Derfor tilbød de ham et lift og kørte ham til København.

Læs også Stor eftersøgning i Storebælt: Person frygtes druknet

På baggrund af de oplysninger har Fyn Politi valgt at afblæse efterlysningen, da de vurderer at den udenlandske mand er den pågældende cyklist. Fyns Politi skriver i pressemeddelelsen:

- Vi er selvfølgelig glade for at cyklisten lader til at være ok, og hverken ser ud til at være sprunget eller faldet i vandet. Og så er det jo en ekstra bonus at den røde cykel kommer tilbage til sin rette ejere igen, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Politiet oplyser også, at den røde cykel var stjålet fra Odense i weekenden. Rette ejer til cyklen er fundet.

Fyns Politi har ikke yderligere oplysninger i sagen.