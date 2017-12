Politiet tager dna-prøver hos mistænkte bag stenkast

Bunken af tip om livsfarlige stenkast mod bilister på Fyn vokser. Politiet afhører flere mulige gerningsmænd.

I jagten på den eller de gerningsmænd til livsfarlige stenkast mod trafikanter på Fyn er politiet nu i gang med at afhøre flere mistænkte.

Læs også Fynboer frygter stenkast: - Jeg kører sgu ikke på motorvejen mere

Det sker på baggrund af en stribe henvendelser fra borgere, som i flere tilfælde drejer sig om specifikke personer.

- Vi har fået cirka 240 henvendelser, hvoraf 20 går på konkrete personer, siger vicepolitiinspektør Jørgen Andersen fra Fyns Politi.

Han fortæller, at politiet torsdag foreløbigt har afhørt enkelte af de personer, som andre borgere mistænker for at stå bag. I et par tilfælde har politiet fundet anledning til at foretage mundskrab hos den afhørte.

Vi har fået cirka 240 henvendelser, hvoraf 20 går på konkrete personer Jørgen Andersen, vicepolitiinspektør

- Det gør vi, hvis vi mener, det er nødvendigt i forhold til at kunne udelukke dem, eller hvis vi mener, at mistanken mod dem er bestyrket, siger Jørgen Andersen.

Politiet mener, at det er en serieforbryder, der står bag de livsfarlige stenkast på Fynske Motorvej.

Senest blev der 20. december kastet flere sten ned på motorvejen fra den samme bro, hvorfra en nedkastet betonflise ramte en bil med en tysk familie i august 2016. Siden sidste år har Fyns Politi registreret fem episoder om stenkast fra fynske motorvejsbroer.

Få overblikket over stenkastene her: