Politiet undersøger tidligere DF'er

Byrådspolitikeren Knud Ahrnkiel bliver nu undersøgt af Fyns Politi, efter han på Facebook opfordrede unge til at bevæbne sig.

I søndags skrev Knud Aharnkiel på Facebook et opslag, hvor han opfordrede unge til at bevæbne sig. Opslaget har han siden hen slettet, men det kom som en reaktion på et overfald i Kolding, hvor tre unge blev overfaldet af 10-12 indvandrere.

Nu er politiet gået ind i sagen. Fyns Politis kommunikationsrådgiver, Charlotte Nyborg, skriver følgende til TV 2/Fyn:

- Fyns Politi undersøger i øjeblikket, om der er tale om en strafbar handling. Derudover har vi i øjeblikket ingen kommentarer.

Tager det roligt

Knud Ahrnkiel var medlem af Kerteminde Byråd indtil onsdag, hvor han meldte sig ud af partiet ovenpå facebookopslaget.

Det er ikke muligt at få oplyst, om det er politiet selv, der vælger at gå ind i sagen, eller om nogen har valgt at politianmelde politikeren for sin udtalelse.

Men Ahrnkiel selv tager det roligt.

- Den undersøgelse tager jeg helt stille og roligt. Politiet må afgøre om, der er noget i det. Jeg kan hverken gøre fra eller til, siger Knud Ahrnkiel til Fyens Stiftstidende.

Selv anser Knud Ahrnkiel det dog for mest sandsynligt, at det ikke er politiet, der af egen drift har valgt at undersøge, om der er noget strafbart i hans facebookopslag.

Det kan give op til to års fængsel, hvis man dømmes for at opfordre til vold.

