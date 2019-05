Fynboerne kører for hurtigt: Politiet vil måle fart på syv fynske vejstrækninger

Syv fynske vejstrækninger kan se frem til at få regelmæssige besøg af politiets fotovogne i løbet af 2019.

Vejstrækningerne er udvalgt, fordi for høj hastighed har været en del af årsagen til ulykker med personskade på samtlige strækninger.

De syv er derfor blevet udpeget til en målrettet hastighedsindsats med politiets automatiske trafikkontrol.

- Ved at lave en målrettet hastighedsindsats på disse vejstrækninger håber vi at få bilisterne til at sætte farten ned til den tilladte - og dermed forebygge ulykkerne. Det er desværre et faktum, at jo højere hastigheden er, jo større er risikoen for alvorlige personskade og trafikdrab. Hastighedsbegrænsningerne er til for at gøre trafikken så tryg og sikker som mulig, siger politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi til politiets egen hjemmeside.

Udvalgt efter analyse

De syv vejstrækninger er udpeget på baggrund af retningslinjer fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter samt analyser, hvor Fyns Politi har gennemgået uheldsdata fra Vejdirektoratet og sammenholdt dem med politiets statistik.

Analyserne er derudover suppleret med hastighedsdata Vejdirektoratets database for alle de trafik- og hastigheds målinger, som Vejdirektorat og kommunerne selv foretager.

Preben Ingemansen understreger, at selv om der er et særligt målrettet fokus på den syv specifikke vejstrækninger, så er der stadig risiko for at møde politiets fotovogne og øvrige hastighedskontroller forskellige steder i politikredsen.

Der foregår løbende hastighedskontroller både på baggrund af borgeres henvendelser og på baggrund af de løbende analyser, som Fyns Politi selv laver.