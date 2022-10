Vanopslagh er kongen af TikTok: - Jeg er 90 procent politiker og 10 procent influencer

Alex Vanopslagh (LA) er blevet en rockstjerne blandt unge på TikTok.



Også på Tietgen Business College, hvor 250 elever sidder onsdag formiddag i spænding og venter i den aflange kantine.

De venter på, at Alex Vanopslagh og Sofie Carsten Nielsen (RV) går på scenen for at debattere unges mistrivsel.

Og allerede ved præsentationen af de to politikere kan man mærke, hvem der er favoritten blandt eleverne. Imens Sofie Carsten Nielsen bliver klappet dovent ind på scenen, bliver der fløjtet, hujet og klappet, når skolelederen præsenterer Alex Vanopslagh.

- Det er fedt, at Alex Vanopslagh er her. Han er jo blevet meget kendt. Det er da lidt sejt, at han kommer på ens skole, siger Camilla og Emma, som begge er elever på Tietgen Business College.

Partilederen fra Liberal Alliance er blandt andet blevet kendt blandt unge på grund af sine videoer på Liberal Alliances TikTok konto. Her har partiet fået over 1,4 millioner likes, og flere videoer har over en kvart million visninger.

De fremmødte elever til onsdagens debatarrangement kender ham også netop fra den platform. Og de synes, at han klarer det godt med både lærerige og sjove videoer.

- Han fanger målgruppen godt på TikTok, fordi han er ungdommelig. Vores aldersgruppe bliver fanget på TikTok og ikke til valgdebatter, forklarer Anna Laura, Mathilde Hansen og Line Pedersen.