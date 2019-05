Borgmester om hærværk: - Politik kæmpes på argumenter - ikke med stenkast

Rådmand Susanne Crawley (R) vågnede lørdag morgen ved, at der blev kastet sten gennem ruderne på hendes private bolig i Hunderupkvarteret.

Hvis det viser sig, at stenkastene er politisk motiverede, så er det dybt problematisk, at det er nået så vidt. Det mener Peter Rahbæk Juel (S), der er borgmester i Odense Kommune.

- Der er noget, der skrider i vores samfundsdebat. Både i vores sprog og hvordan vi opfører os. Det er dybt kritisk, hvis det ikke stopper. Politik er en kamp på ord og argumenter - ikke en kamp, som udkæmpes med trusler, stenkast og bevidste handlinger, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Fra den blå side af byrådssalen i Odense er der også fuld opbakning til Susanne Crawley fra By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V).

- Det gør mig forfærdelig ondt på Susanne og hendes families vegne. Jeg håber, de kommer hurtigt ovenpå igen. Desværre findes der fjolser, der kan finde på at gøre sådan noget, siger Jane Jegind.

Flere lokalpolitikere udsat for chikane

De seneste år er Susanne Crawley flere gange blevet udsat for trusler på grund af sit politiske virke. Og det sker desværre oftere, at lokalpolitikere bliver udsat for trusler og chikane, siger TV 2/Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro.

- Hærværk er selvfølgelig utilstedeligt i alle sammenhænge, men hvis det her er politisk motiveret, så er det meget alvorligt, når politikere på den måde her bliver udsat for angreb. Det er aldeles uacceptabelt, at de mennesker der påtager sig et hverv for samfundet bliver udsat for trusler og angreb. Rundspørger til lokalpolitikere viser, at det desværre langt fra er sjældent, at lokalpolitikere bliver chikaneret og udsat for hærværk og trusler, og det skal tages meget alvorligt, siger Jakob Risbro.

Hærværket blev begået klokken fem lørdag morgen.