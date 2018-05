Politik & spin: Kongekrone til Fyns Amts Avis for afsløring af falsk profil

Fyns Amts Avis får ugens kongekrone for fremragende journalistik. Til gengæld får MF Dorthe Ullemose (DF) lov til at beholde ugens klovnehat, som hun fik tildelt i sidste uge.

I TV 2/Fyns politiske analyseprogram Politik & Spin kårer politisk analytiker Jesper Buch og samfundsredaktør Jakob Risbro hver uge, de personer, som har gjort sig mest heldigt og uheldigt bemærket i den politiske debat i ugens løb.

Med et glimt i øjet bliver der delt både kongekroner og klovnehatte ud til dem, der har "stukket snuden" frem og markeret sig.

Ugens kongekrone

Kongekronen går denne uge til Fyns Amts Avis for fremragende journalistik i forbindelse med afsløringen af, at DFs byrådsmedlem og folketingspolitiker Dorthe Ullemose i flere måneder har fået assistance af en falsk Facebookprofil, som har tilsværtet hendes politiske modstandere.

- Det er en væsentlig historie, som kommer nogenlunde samtidig med, at Dansk Folkeparti's gruppeformand Peter Skaarup slår til lyd for, at den slags skal være strafbart. Afsløringen kommer også i kølvandet på maskeringsforbuddet, hvor vi de seneste mange måneder har hørt DF-ere argumentere for vigtigheden af, at man står ved sine holdninger og ikke skjuler sig bag hverken burkaer eller falske profiler, siger Jakob Risbro.

Læs også Ny politisk pris: Ugens kongekrone og klovnehat går til to DF'ere

Ugens klovnehat

I sidste uge gik ugens klovnehat til netop Dorthe Ullemose med den begrundelse, at hun utilsigtet har været i stand til at holde liv i konflikten med tre forhenværende DF-ere fra den nu sprængte byrådsgruppe.

- Vi uddelte klovnehatten sidste tirsdag dagen før afsløringen i Fyns Amts Avis. Normalt har man klovnehatten til låns en uge. Men Ullemoses håndtering af mediestormen om den falske profil har ikke været til topkarakterer. Og vi mangler endnu svar på, om hun selv har været inde og skrive i den falske profil. Derfor får hun lov at beholde klovnehatten en uge ekstra, siger Jesper Buch.

Læs også DF-top indkalder Dorthe Ullemose til "en snak"

Læs også Ullemoses datter undskylder for falsk facebookprofil

Læs også Fynsk DF-politiker: Min datter stod bag falsk facebookprofil