Politiaktion spærrer område: Tidshorisont ukendt

Fyns Politi er i gang med en politiaktion i det centale Odense onsdag morgen.

Klokken 10.20 skrev politiet på Twitter, at Toldbodgade på strækningen mellem Næsbyvej og Åløkke Alle er spærret i begge retninger. Politiet oplyser samtidig, at tidshorisonten for politiaktionen er ukendt.

Ifølge politiet skal det have fat i en mand, "der ikke har det så godt".

TV 2/Fyns reporter på stedet fortæller, at der har lydt flere høje brag fra en ejendom på Toldbodgade.

En anonym kilde fra stedet oplyser, at der ikke er tale om skud fra politiet.

Opdateres ...



