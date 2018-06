Politiker lover hurtig-færge: - Kommer før jeg forlader Folketinget

Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen, lover en hurtig-rute mellem Langeland og Lolland, mens han selv stadig er i Folketinget. Men projektet skal deles op i bidder, forklarer han.

En hurtig-rute mellem Lolland og Langeland er tæt på at være en realitet, men der kan stadig gå lang tid før projektet er ført helt ud i livet.

Det fortæller Erling Bonnesen, der er miljøordfører for Venstre.

- Det kommer til at ske, mens jeg stadig sidder i Folketinget, lover Erling Bonnesen til TV 2/Fyn.

Vi skal have lavet det grundige forarbejde først, og så skal vi have det delt op i faser. Erling Bonnesen, miljøordfører, Venstre

- Men sådan nogle projekter tager lang tid. Projektet har været både på og af dagsordenen flere gange. Men nu tror vi på, at tyskerne får sparket Femern-forbindelsen helt på plads. Når vi kan se, den kommer, vil planerne om en hurtigrute kunne gro stille og roligt.

En ny rapport fra Transportministeriet viser desuden, at der vil være samfundsøkonomiske gevinster ved at halvere rejsetiden mellem de to øer til 22 minutter.

Således kommer rejsende til at spare 23 minutter på overfarten, hvis projektet bliver en realitet.

Vil dele elefanten op i flere bidder

For at gøre planerne til en realitet, skal havnen i Tårs på Lolland rykkes 3,5 kilometer ud i Langelandsbæltet. Det skal ske ved at bygge en dæmning i det lavvandede område.

Dermed skal færgen ikke sejle i den smalle sejlrute i den lave fjord. Det er det, der vil få rejsetiden ned fra 45 minutter til 22 minutter.

Det er et projekt, der vil koste mange millioner kroner at udføre.

- Vi vil gøre det sådan, at vi deler projektet op i etaper, forklarer Erling Bonnesen.

- Vi skal spise elefanten i flere bidder, og så er jeg fuldstændig sikker på, det nok skal lykkes på et tidspunkt. Femern-forbindelsen er på vej, og det kan man allerede se på Lolland-siden. Det skaber virksomheder og udvikler, og det samme vil ske på Langeland, der satser på turismen, uddyber han.

Kommer ikke til at ske 'i morgen'

Ifølge Erling Bonnesen vil det hjælpe på forhandlingerne, at projektet ikke kun er lokalt.

- Det er ikke kun et lokalt eller regionalt projekt, men det er til gavn for hele Danmark, fortæller han.

- Alle er interesserede i, at det bliver en realitet, men det kommer ikke til at ske hverken i morgen eller til efteråret, når der skal forhandles finanslov. Vi skal have lavet det grundige forarbejde først, og så skal vi have det delt op i faser. Bagefter kan vi få det argumenteret ind på en finanslov, så det kommer i naturlig forbindelse med Femern.

På den anden side af det politiske spekter, er der også opbakning til projektet.

SFs politiske ordfører Karsten Hønge kalder projektet et kæmpe løft til både Lolland og Langeland.

- Det her er virkelig politik for landdistrikter og øer. Det virker meget bedre end udflytning af statslige arbejdspladser, siger Karsten Hønge til TV 2 Øst.

Den samfundsøkonomiske gevinst opnås ved at nedsætte rejsetiden. Forudsætningen for at det kan betale sig at bygge den fremskudte færgehavn, er at anlægsomkostningerne ikke overstiger 1,26 mia. kroner.