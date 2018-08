Politiker om forslag om flere ambulancer på Langeland: - Det ville være nogle kedelige vagter at få

Formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Mads Skau (V), mener ikke, at der skal flere ambulancer på Langeland. Ifølge ham vil det være for dyrt, og redderne vil stå stille.

Langeland har hele tre byer på top-fem-listen over de længste responstider for ambulancer i Region Syddanmark. Det drejer sig om Bagenkop, Humble og Tranekær.

Et problem som ikke er nyt, da responstiderne på Langeland før er blevet kritiseret. Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark Ida Damborg (SF) er ikke overrasket, fordi partiet sidste år forsøgte at bringe problemet på banen til budgetforhandlingerne.

Hvis vi eksempelvis skal garantere alle i Region Syddanmark en ambulance inden for 15 minutter, så har vi regnet på det, og det vil koste mellem en halv og en hel milliard Mads Skau

- Jeg synes, det er forfærdeligt, men det er på ingen måde uventet. Det er, hvad man kan forvente, når man ikke vil bruge flere penge på ambulancer til langelænderne. Vi har et større økonomisk råderum nu, end vi har haft tidligere. Det er også et spørgsmål om at skulle prioritere, men vi har et budget på 25 milliarder, og så er omkring en million kroner for at sikre borgerne på Langeland altså småkager i den store kage, siger Ida Damborg.

Ikke kun småpenge

Ifølge Mads Skau (V), som er formand for præhospitalsudvalget i Region Syddanmark, drejer det sig ikke kun om småpenge, hvis langelænderne skal have deres egen ambulance.

- Hvis vi eksempelvis skal garantere alle i Region Syddanmark en ambulance inden for 15 minutter, så har vi regnet på det, og det vil koste mellem en halv og en hel milliard. Det er rigtig mange penge, hvis vi skal garantere det, og rigtig mange ambulancer og reddere ville stå stille. For det er jo også et spørgsmål, om vi kan få folk til at udføre det job så. Der er mange, som vil komme til at sidde en hel dag uden at skulle ud og køre, forklarer Mads Skau.

Ida Damborg foreslår blandt andet, at de ambulancer, som allerede kører i Svendborg på en 12-13 timers vagt, i stedet bliver opnormeret til at køre 24 timer.

- Ambulancen skal køre i hele døgnet, og så kan den også bruges som buffer. Det vil sige, at hver eneste gang en ambulance forlader Langeland, så bliver der sat en anden ambulance til at være i beredskab, så man kan få en hurtig responstid – også til de yderste ender af Langeland. For Langeland er jo lang – det kan vi ikke lave om på, siger Ida Damborg.

Kedelige vagter

Den idé er Mads Skau ikke med på.

- Så ville vi komme til at gøre det rigtig mange steder i udkantsområder, og det ville nok være nogle lidt kedelige vagter at få, fordi i dag er der cirka to udrykninger om dagen på Langeland. Skal vi have endnu flere ambulancer til Langeland, så ville der være endnu flere ambulancer, som skulle deles om udrykningerne.

- Vi skal bruge pengene bedst, tænker jeg, for selv om vi ændrer responstiden fra tyve minutter til femten minutter eller garanterer, at folk kan få en ambulance inden for femten minutter, så kan vi ikke garantere, at vi redder flere menneskeliv af den grund, siger Mads Skau.

Flere frivillige akuthjælpere

I stedet foreslår han, at vi skal være bedre til at yde førstehjælp og turde træde til, når et menneske har brug for hjælp.

- Hvis der eksempelvis er nogen, som får hjertestop, så kan alle træde til, og det skal ske inden for fem minutter. Så hvis alle bliver bedre til at yde førstehjælp og også tør gøre noget, når vi ser et hjertestop, så kan det virkelig flytte noget. Det viser man også på Langeland med de akuthjælpeordninger, som man har derovre, siger mads Skau.

Efter sommerferien skal regionerne igen forhandle om budgettet, og her vil Ida Damborg og SF endnu engang forsøge at sætte flere penge af til ambulancer på Langeland.

- Det kræver jo, at der er nogen, som vil være med på SF's tanker om budgettet. Og selvom vi ikke fik det igennem sidste år, så har vi ikke opgivet. Hvis det lykkes for os at få vores ting igennem til budgetforliget, så burde det kunne træde i kraft fra 1. januar, forklarer Ida Damborg.

