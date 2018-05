Politiker: Omstændig EU-lov skal fungere for den lille cykelhandler i Nyborg

Ny EU-lov møder kritik for at være for bøvlet, især for mindre virksomheder. Politiker udelukker ikke, at loven vil blive lavet om.

Den nye europæiske persondatalov, der gælder fra 25. maj, betyder, at alle foreninger og virksomheder skal have styr på sikker opbevaring af persondata. Loven gør det mere besværligt for mindre virksomheder, eksempelvis detailforretningen Frederik Nielsens Eftf. og cykelhandleren Fri Bike Shop i Nyborg, som fremover ikke må opbevare oplysninger om adresser og cpr-numre i længere tid end højst nødvendigt. - Vi bliver nødt til at tænke os meget mere om, hvordan vi bruger de data, vi får samlet ind fra vores kunder, forbrugere og frivillige, siger Christel Schaldemose (S), der er medlem af Europa-Parlamentet, og som støtter den nye persondatalov. Anerkender loven er omstændig Hun anerkender dog, at den nye lov er omstændig. Kritikken går blandt andet på, at den er bøvlet at gennemskue og “skrevet af jurister for jurister”. Derfor vil Christel Schaldemose tage det op i EU, hvis det viser sig, at mindre virksomheder som dem i Nyborg får for store problemer med at implementere den i praksis. - Jeg er allerede i kontakt med frivillige foreninger og virksomheder, som spørger mig om forskellige ting. Jeg vil tage det op med EU-Kommissionen i det omfang, jeg hører, der er nogle ting, som virker helt vildt underligt, siger Christel Schaldemose. - Vi politikere, der har lavet den omstændige lov, skal følge den meget nøje, og så må vi få justeret den, hvis der er nogle ting, som ikke er hensigtsmæssige, forklarer hun. Læs også Ny persondatalov: - Det er helt utroligt, hvor mange detaljer man skal sætte sig ind i 02:56 Se mandagens tv-indslag om persondataloven. Luk video Så bøvlet er loven Ifølge Ann Helene Nielsen, der er bestyrelsesformand i Frederik Nielsens Eftf. i Nyborg, er der flere ting i den nye lov, som, hun allerede nu kan se, ikke spiller. - Det er helt utroligt, hvor mange detaljer man skal sætte sig ind i. Man skal kigge på sine egne medarbejderes data, som man skal sikre. Så skal man kigge på kunders data, og så skal man kigge på, hvem det er, der behandler dataene, siger Ann Helene Nielsen. - Og det er altså for viderekomne at læse de aftaler. De er skrevet af jurister for jurister, siger Ann Helene Nielsen. Andre fortolkninger af loven Derfor vil Christel Schaldemose ikke udelukke, at persondataloven bliver ændret på et senere tidspunkt. - En version 2,0 eller i hvert fald nogle fortolkninger af loven, som gør, at den kan fungere selv for den lille cykelhandler i Nyborg, siger Christel Schaldemose. Persondataforordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR), som den officielt hedder, er blevet stemt igennem af EU. Reglerne skal sikre behandling af personoplysninger, og de skal følges uanset virksomhedens størrelse. 02:32 Se hele interviewet med Christel Schaldemose. Luk video