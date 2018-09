Politiker scorer hattrick: Får klovnehat tre gange i samme sag

Sæsonens første kongekrone går til MF Erling Bonnesen fra Venstre. MF Dorthe Ullemose fra DF får klovnehatten.

I TV 2/Fyns politiske analyseprogram Politik & Spin kårer politisk analytiker Jesper Buch og samfundsredaktør Jakob Risbro hver uge de personer, som har gjort sig mest heldigt og uheldigt bemærket i den politiske debat i ugens løb.

Med et glimt i øjet bliver der delt både kongekroner og klovnehatte ud til dem, der har "stukket snuden" frem og markeret sig.

Ugens kongekrone

Ugens kongekrone går denne gang til MF'eren Erling Bonnesen fra Venstre, som har været med til at kæmpe for at skaffe penge til et stort center for kyst- og vandaktiviter på Langeland.

- Det er godt politisk håndværk, siger Jakob Risbro, som samtidig fremhæver Erling Bonnesens store engagement i lokale sager.

Jesper Buch er enig i, at Bonnesen har fortjent kongekronen, men drysser samtidig en smule malurt i konge-bægeret.

- Men jeg synes også, at det skal med til historien, at den her bevilling til Langeland kommer i et valgår, hvor regeringen har delt penge ud til hele landet. Der blev jo også delt penge ud til andre lokalområder, for eksempel fik partifællen Jane Heitmann lov til at tage sin del af æren for den del af finanslovsudspillet, som kaster en pose penge af til et center for lystfiskeri ved Helnæs og Terrariet i Vissenbjerg, siger Jesper Buch.

Ugens klovnehat

Ugens klovnehat går til Dansk Folkepartis enlige byrådsmedlem i Svendborg, Dorthe Ullemose, som nu for tredje gang på mindre end et halvt år har gjort sig fortjent til klovnehatten.

- Ullemose har fortjent klovnehatten for sit seneste opslag på Facebook, som kunne have pustet nyt liv i balladen hos DF i Svendborg, siger Jesper Buch.

I sidste uge delte hun en pressemeddelse på sin Facebook-profil, hvor DF gentager en række anklager mod de partifæller, som forlod eller blev smidt ud af partiet i foråret.

- Det var en helt unødvendig provokation, specielt fordi de tre tidligere DF'ere har holdt lav profil siden i foråret, og jeg har svært ved at se det som andet end at genoplive balladen for at få lidt opmærksomhed om sig selv. Det lykkedes så ikke, fordi eks-byrådsmedlemmerne ikke orker at diskutere mere med Ullemose, siger Jesper Buch.

