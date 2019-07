Slog ven under våd påskefrokost: Byrådsmedlem dømt for vold

En våd påskefrokost på Thurø har torsdag kostet Morten S. Petersen, der er løsgænger i Svendborg Byråd, en betinget fængselsdom og hans plads i byrådet. Det skriver Fyns Amts Avis.

Læs også Landsret skærper dom for voldtægt af seks kvinder

Den 16. marts var politikeren med sin kæreste til påskefrokost hos et par venner på Thurø.

Stemningen var god, og der blev drukket tæt, kom det ifølge Fyns Amts Avis frem under sagen ved Retten i Svendborg. Men stemningen ændrede sig.

Ifølge Morten S. Petersen flirtede vennen med hans kæreste, og på et tidspunkt, da kæresten var dårlig, skulle vennen også have befølt hende. Kæresten kunne tilføje, at vennen havde taget fat om hendes ene bryst.

Politikeren forklarede, at han derefter slog ud efter vennen to gange med flad hånd, men kun ramte ham en gang, skriver Fyns Amts Avis.

Vennen afviste i retten, at han havde taget på vennens hustru. Han har tidligere til Fyns Amts Avis fortalt, at der pludselig for en djævel i politikeren, som slog ham flere gange i ansigtet med en knyttet næve.

I forbindelse med håndgemænget landede vennen på et sofabord af glas, der splintredes.

Retten fandt det dog bevist, at Morten S. Petersen havde slået vennen fire gange med knyttet næve.

Dommen lød på 40 dages fængsel, der blev gjort betinget, mod at han udfører 60 timers samfundstjeneste.

Fængselsdommen betyder, at Morten S. Petersen må forlade byrådet. Han har dog mulighed for at stille op til næste kommunalvalg, skriver Fyns Amts Avis.