Politikere blev orienteret om letbaneforsinkelse i efteråret 2018

Der er ærgrelse hos både rød og blå blok i Odense Byråd over, at Odense Letbane bliver forsinket i flere måneder. Økonomiudvalget i kommunen blev orienteret om de mulige forsinkelser allerede i efteråret 2018.

- Det er brandhamrende ærgerligt, og det er til at blive i rigtig dårligt humør af, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind fra Venstre.

Samme reaktion er hos borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Det er et bump på vejen i bestræbelserne på at kunne give byen en grøn, bæredygtig transportform, som odenseanerne kan blive rigtig glade for med tiden, siger Peter Rahbæk Juel.

Ifølge rådmand Jane Jegind er det endnu uklart, hvor store økonomiske konsekvenser forsinkelsen giver, men stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen har tidligere orienteret politikerne om, at hans overbevisning er, at projekterne kan holdes inden for de samlede økonomiske reserver, der er sat af.

Vanskelig byggeproces

Forsinkelsen af letbanen skyldes, at byggeriet af dele af parkeringskælderen på den tidligere Thomas B. Thriges Gade bliver forsinket. Det gør, at man ikke kan bygge letbanen færdig til tiden, og dermed bliver åbningen af letbanen for passagerer forsinket. Forsinkelsen kan ifølge Stefan Birkebjerg Andersen betyde, at letbanen først kører i eftersommeren 2021. Efter planen skulle letbanen have kørt allerede i slutningen af 2020.

Selvom Jane Jegind ærgrer sig over forsinkelsen, erkender hun, at det er en vanskelig byggeproces, fordi der er mange projekter, der skal koordineres.

- Når vi har fået udlagt det her, så er det en gordisk knude, som hænger sammen med kompleksiteten i TBT-projektet. Jeg ved ikke, hvilken løbende opfølgning der har været på TBT-projektet, fordi det ligger i borgmesterforvaltningen, men det er min opfattelse, at borgmesterforvaltningen fra første færd har gjort, hvad den kunne for at finde løsninger på forsinkelsen, siger Jane Jegind.

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade og hele byggestyringen på området ligger i projektorganisationen "Fra gade til by", som hører under borgmesterforvaltningen i Odense.

- Projekter med infrastruktur kan være vanskelige, og det er ikke første gang, at et stort infrastrukturprojekt er blevet forsinket. Nu handler det om at få sat fuld skrue på, så vi kan få det gjort færdigt. Det er vigtigt at sige, at generne i byen ikke bliver forlænget - bortset fra en lille stribe på 2-300 meter på Thomas B. Thriges Gade, siger Peter Rahbæk Juel.

Hele letbaneprojektet har et budget på omkring tre milliarder kroner, heraf udgør reservepuljen cirka 30 procent af summen.

Det er Letbaneselskabet, der bygger letbanen, så politikerne har ifølge by- og kulturrådmand Jane Jegind ikke skullet træffe nogen beslutninger, men er blevet orienteret om forsinkelserne.