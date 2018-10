Politikere efter nye Tina Bue-oplysninger: Det er meget alvorligt

- Jeg er både skuffet, rystet og overrasket.

Sådan siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Tim Vermund, efter at TV 2/Fyn søndag og mandag har afsløret nye problematiske oplysninger om Tina Bue Frandsens tid som ansat i Odense Kommune. Og han er ikke den eneste.

Baggrunden for de politiske reaktioner er følgende:

Et privat konsulenthus med nære forbindelser til Odense-socialdemokraten Tina Bue Frandsen har i årevis tjent godt på at videresælge kurser købt hos Odense Kommune.

Læs også Tina Bue-sagen: Privat konsulentfirma tjente flere hundrede tusind på regelbrud i Odense Kommune

Det var Odense Kommune, der afholdt kurset og betalte for undervisningen, mens tilmeldingerne og overskuddet gik til det private konsulentfirma Ankerhus. Sådan var konstruktionen bag et årelangt samarbejde om kurser mellem den tidligere ejer af Ankerhus og Tina Bue Frandsen i hendes egenskab af først chefkonsulent og siden kontorchef i Odense Kommune.

- Det er meget meget kritisablet, og nok også på kanten af loven, siger Venstre politiske ordfører, Christoffer Lilleholt.

De Konservatives politiske ordfører, Kristian Guldfeldt er bekymret.

- I takt med, at der bliver gravet videre i sagen fra jeres (TV 2/Fyns, red.) side, så bliver der ved med at blive rejst nye spørgsmål. Og det er dét, der bekymrer mig, siger Guldfeldt.

Venstre vil jagte et erstatningskrav

Fakturaer, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i, viser, at konsulenthuset i årene 2012, 2013 og 2014 mod en beskeden betaling sendte en stribe kunder på kursus og uddannelse hos Odense Kommune. Kurser som Ankerhus så solgte til dobbelt pris.

Det er blandt andet det CV, som Tina Bue Frandsen indtil for nylig har haft liggende på netværksportalen LinkedIn, der viser, at der var tale om meget tætte relationer mellem Tina Bue Frandsen og det daværende Ankerhus.

Det fremgår nemlig af CV'et, at hun fra maj 2010 til maj 2012 arbejdede som netop akademichef hos Ankerhus. Også på Facebook har hun beskrevet sit samarbejde med Ankerhus.

Læs også Købte kommunalt kursus hos Tina Bue Frandsens forretningspartner: - Tillid er forvandlet til mistillid

- Det ligner en meget alvorlig for os. Vi lever generelt i et samfund, hvor vi har tillid til hinanden, og at man ikke misbruger de positioner, som man sidder i. Det overrasker mig meget, at en erfaren person som Tina Bue, ikke har haft bedre styr på de kasketter hun har haft på. Det må jeg indrømme, at jeg er rystet over, siger Tim Vermund (S).

- Det er meget meget alvorlig sag. Der er mange brud på loven, hvis de nye oplysninger er sande. Derfor skal vi kigge på det med alvor og kigge på, om der er et muligt erstatningsansvar, siger Christoffer Lilleholt (V).

Intern undersøgelse skal give svar

Odense Kommune har i flere måneder været i gang med en intern undersøgelse af Tina Bue Frandsen og kommunens kursuscenter Phønix. Og politikerne forventer klart svar fra borgmesterforvaltningen i dén undersøgelse.

- Jeg håber, at man finder ud af, om man kan rejse et erstatningsansvar, hvis der er penge, der er blevet brugt til at berige en tredjepart. Så er det altså vigtigt, at vi får afklaret, om vi kan få pengene tilbage, siger Christoffer Lilleholt.

Både Kristian Guldfeldt (K) og Tim Vermund (S) er klar til sende sagen videre, hvis kommunens interne rapport efterlader nye spørgsmål.

- Jeg forventer, at vi kommer fuldstændig til bunds i, hvad der er foregået her. Er der et muligt retsligt efterspil, så skal vi selvfølgelig tage de skridt, der er nødvendige, siger Tim Vermund (S).

- Vi skal vide, hvor dybt den her sag stikker. Og er der stadig - efter den interne undersøgelse - spørgsmål, som ikke er besvaret, så skal de besvares. Kræver det ekstern hjælp, så skal vi selvfølgelig have det, siger de Konservatives politiske ordfører, Kristian Guldfeldt.