Nye afsløringer om Fangelvej: Politikere kræver handling

Der er i dag hovedrysten og forfærdelse hos flere medlemmer Odense Kommunes ældre- og handicapudvalg. Årsagen er, at TV 2/Fyn torsdag afslørede, at tre nøglemedarbejdere på et møde med direktøren undlod at videregive vigtige oplysninger om tilstanden på Botilbuddet Fangelvej, da en 50-årig kvinde den 20. maj døde - formentlig af medicinforgiftning.

- Jeg mener klart, at det her må få konsekvenser for de tre medarbejdere, siger Venstres Sanne Skougaard Andersen.

Socialdemokratiets Kasper Ejlertsen er heller ikke tilfreds med de nye afsløringer.

- Loven er ganske klar, man skal give det fulde billede af virkelighen. Hvis man ikke giver det fulde billede, så har man ikke levet op til sit ansvar. Når man ikke har levet op til sit ansvar, så har jeg en forventning om, at direktøren håndterer det.

Derfor er sagen vigtig De forældede instrukser, som de tre medarbejdere ikke fortalte om, viser, at der på ledelsesniveau ikke var handlet korrekt i forhold til at sikre, at de ansatte på Fangelvej havde de rette instrukser at orientere sig efter. Dette kom ikke frem og medarbejderne fik det fulde ansvar for forløbet op til kvindens død. De gamle instrukser skulle have været erstattet af et nyt system allerede i 2018, men det skete ikke. Ifølge en ekstern undersøgelse "kan det have været medvirkende årsag til, at der ikke blev handlet tilstrækkeligt professionelt af medarbejderne, der var på vagt i ugen op til dødsfaldet." Direktør, Gitte Østergaard, fik først kendskab til de forældede instrukser, da TV 2/Fyn kontaktede hende for at kommentar til disse. Se mere

Oplysninger blev tilbageholdt i flere måneder

En forløbschef, en socialoverlæge og en chefkonsulent havde i flere måneder kendt til, at der lå forældede instrukser på Botilbuddet Fangelvej. Instrukser, der ikke tydeligt gjorde personalet opmærksom på, hvordan de skulle reagere på de symptomer, som den nu afdøde kvinde viste i dagene op til sin død. Instrukser, der skulle have været fjernet allerede i sommeren 2018.

Den 29. august indkaldte ældre- og handicapdirektør, Gitte Østergaard, en stribe nøglemedarbejdere for at få alle relevante oplysninger om sagen, inden hun orienterede politikerne. Med til mødet var forløbschefen, socialoverlægen og chefkonsulenten. Men ingen af de tre fortalte fortalte direktøren om de forældede instrukser.

Dermed sendte de tre medarbejdere deres direktør i byen med oplysninger, som, de vidste, var forkerte.

- De kan ikke have været i tvivl om, at de her oplysninger var vigtige for, at Gitte Østergaard kunne agere rigtigt. Jeg er dybt rystet over det, siger Sanne Skougaard.

- Det er så stort et tillidsbrud, så selvfølgelig må det have konsekvenser for de medarbejdere. Akkurat som det havde konsekvenser for de ansatte, som man fejlagtigt gav hele skylden for forløbet i første omgang, fortsætter hun.

Kasper Ejlertsen har også svært ved at finde en god forklaring på, hvorfor oplysninger ikke nåede frem til direktøren.

- Det er beskæmmende, at den her sag fortsat får et bydere niveau, siger Ejlertsen.

Direktøren går fri

Som direktør i ældre- og handicapforvaltningen, er det Gitte Østergaards ansvar at orientere retvisende og fyldetsgørende til kommunens politikere. Men da hun ikke fik besked om de forældede instrukser, endte hun med at give politikerne et misvisende billede af virkeligheden på Fangelvej. Noget hun selv kaldte 'voldsomt ubehageligt'.

- Jeg bliver både rigtig, rigtig ærgerlig og superirriteret over, at jeg ikke får den nødvendige viden i forbindelse med, at jeg skal skrive ud til byrådet. Det er jeg afhængig af, hvis de skal have en ordentlig orientering, sagde direktøren torsdag.

Politikerne har svært ved at se, hvad Gitte Østergaard kunne have gjort anderledes.

- Gitte har tillid til sine medarbejdere, og orienterer os ud fra de oplysninger som hun får. Så hun kan ikke gøre andet. Så det er yderst kritisabelt, at de ikke orienterer hende om instrukserne, siger Sanne Skougaard (V).

- Man skal kunne have tillid til sine medarbejdere, når man beder om informationer. Dét ansvar, skal medarbejderne så leve op til. Har man ikke det, så er det op til direktøren at handle på det, siger Kasper Ejlertsen.