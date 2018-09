Politikere ønsker mindre skrald og plastik i Odense

Odense Kommune skal granske sig selv og finde ud af, hvordan man kan få mindre skrald i gaderne og et mindre forbrug af plastik i kommunen.

Sådan lyder det i budgetforliget for 2019, der blev indgået torsdag. Derudover bliver der sat 2,5 millioner kroner af til nye skraldespande og kampagner, der skal gøre Odense til en renere by.

Punktet for mindre plastik kom blandt andet med i budgetforliget, fordi ældre -og handicaprådmand Søren Windell (Konservative) til et byrådsmøde pointerede deres brug af platik.

- Det er jo en væsentlig del af debatten omkring affald i Odense Kommune, at vi kigger indad og ser, hvad vi kan gøre selv. Et klokkeklart eksempel i byrådet er den flaske kildevand, der står ved alle vores pladser. Vi skal spørge os selv, hvorfor vi har det. Vandet er pakket ind i plastik, flaskerne er igen pakket ind i plastik - er det nødvendigt, spørger Søren Windell.

Plastik i den fynske natur

I forbindelse med TV 2/Fyns fokus på platik i havene har lystfiskere og frivillige skraldopsamlere den seneste uge fortalt, hvordan de ser platikaffald i havet, på strandene, i naturen og i byernes gader og parker på Fyn.

Forskere anslår, at der findes omkring 150 millioner ton plastik i verdenshavene. Og i en ny undersøgelse lavet for Miljø- og Fødevareministeriet af YouGov, svarer 85 procent af danskerne, at de er bekymrede for mængden af plastik i havet.

Som den største arbejdsplads i Odense mener Søren Windell, at kommunen skal gå forrest og vise et godt eksempel.

- Det her er lagt ud til vores direktører og topembedsfolk for at se, hvad vi kan gøre, for vi skal jo heller ikke spænde ben for os selv. Det handler om at bruge den sunde fornuft og se, hvad vi kan gøre af små tiltag, der kan have stor effekt, siger han.

Ingen konkrete mål

I budgetforliget er der dog ikke sat nogle konkrete mål om at formindske platikforbruget. I første omgang vil man 'se på', om forbruget kan nedbringes, men Søren Windell har et par forslag til, hvad man eksempelvis kan tage fat på.

Sådan lyder punktet om mindre plast i budgetforliget.

- Jeg har jo ansvaret for Byens køkken, som er leverendør af mad til borgere. Vi bruger otte ton plastikemballage om året på mad. Det kan vi kigge ind i. Kan vi gøre det på en anden måde og tænke smart?

- Tager vi Eventyrhaven eller Munkemose efter en sommerdag og ser, hvordan der ser ud, og hvor meget affald der ligger. Grillbakker, dåser og alt muligt. Kunne man gøre noget, for at det blev moderne at tage vare og ansvar for sin by, spørger Søren Windell.

2,5 millioner til skraldespande og kampagner

I budgetforliget er der sat 2,5 millioner kroner af til flere skraldespande og kampagner for en renere by. Søren Windell håber, det fører til mere affaldssortering.

- Vi er jo håbløst langt bagud. Tager man bare til Tyskland, så har man jo flere affaldsspande i parker og lignende, hvor der er rum til plastik, restaffald, metal og så videre. I Odense har vi én type. Når vi sorterer derhjemme, så kan vi også gøre det i det offentlige, siger han.

I Odense er der frivillige, som organiserer sig for at samle skrald i byen, og det virker godt, anerkender Søren Windell. Det er bare ikke nok.

- Det er en kommunalopgave, men det er også en borgerpligt ikke at svine, så det går jo begge veje. Det handler om, at det er vores by og kommune, så vi skal tage hensyn til den som borgere, men også gøre vores pligt som kommune, siger han.

Kunne du selv finde på at samle skrald op i naturen, hvis du kom forbi det på en gåtur?

- Det kunne jeg godt. Det gør jeg også. Hvis der ligger noget, og der er en skraldespand, så samler jeg det selvfølgelig op, siger Søren Windell.