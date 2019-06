Politikere vil frede Friluftsbadet - men vil ikke sige, hvor der så skal spares 79 millioner

I sidste uge kom By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune med sit bud på, hvor besparelser inden for by- og kulturområdet for 79 millioner kroner skal findes.

Om det er Friluftsbadet, Bolbro Bibliotek eller blomsterkummer i gågåden, der skal spares væk, blev diskuteret på et møde i by- og kulturudvalget tirsdag eftermiddag. Politikerne er dog ikke kommet en løsning nærmere.

Det er vigtigt at frede Friluftsbadet og Bolbro Bibliotek, og H.C. Andersen Julemarked ville det være ærgerligt at slippe af med Anders W. Berthelsen

- Det er vigtigt at frede Friluftsbadet og Bolbro Bibliotek, og H.C. Andersen Julemarked ville det være ærgerligt at slippe af med, siger Anders W. Berthelsen (S) til TV 2/Fyn.

- Vi synes, kataloget (med besparelser, red.) var alt for brutalt, fastslår han.

Det vil K og S frede Konservative og Socialdemokratiet, der har lavet et forslag sammen, vil frede disse ting: Det Fynske Kunstakademi

Tip Toe Bigband

Friluftsbadet

H.C. Andersen Festspillene

Bolbro Bibliotek

H.C. Andersen Julemarked

Torsdagskoncerterne Kollektiv trafik Blomsterkummer

Springvand Kilde: Konservative og Socialdemokratiet i Odense Se mere

Nyt møde på vej

Det blev besluttet, at der skal holdes endnu et møde, så politikerne kan blive klogere på, hvilke konsekvenser besparelserne vil have.

Hvad skal der så spares?

- Vi har behov for at få det nærmere klarlagt hos embedsfolkene, så derfor har vi lagt et ekstra møde ind for at være sikker på, at enderne kan mødes, siger byrådsmedlem Kristian Guldfeldt (K).

Dermed kommer byrådspolitikerne på nuværende tidspunkt ikke nærmere ind på, hvad der skal spares.

Hvor kan der ellers spares?

- Vi kan ikke rigtig gå ind i den nærmere finansiering på nuværende tidspunkt, siger Kristian Guldfeldt.

Kristian Guldfeldt

- Vi kan godt sige, at noget af det, der stod til at lukke i sparekataloget, prøver vi at finde nogle andre modeller på, fortsætter han.

Spareforslaget er et resultat af, at der i de kommende år kommer flere børn og ældre i Odense Kommune, der sammenlagt skal spare omkring 200 millioner kroner om året, heraf 79 millioner på kulturområdet.

Venstre: Det er en ommer

Hos Venstre mener man ikke, at det er nødvendigt at spare 200 millioner kroner i hele kommunen, og partiet har regnet sig frem til, at det kun er nødvendigt med 150 millioner kroner.

- Ud af forvaltningens samlede budget er der ikke så meget tilbage at skulle finde de 79 millioner kroner i, uden at det kommer til at være mærkbart og synligt, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

- Det er blandt andet derfor, at vi i Venstre siger, at det er en ommer. Der er sat et oversparemål af en borgmester, der har tænkt på et tal, der hedder 200 millioner kroner. Vi synes godt, vi kan nøjes med noget mindre, forklarer rådmanden.

Jane Jegind

Endelig beslutning træffes om tre uger

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har dog ikke planer om at støtte Venstres forslag om at fjerne for 50 millioner kroner besparelser.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at Venstre tilsyneladende har mistet modet til at sikre velfærden. Uanset hvordan vi vender og drejer det, bliver der mange flere børn og ældre, der får brug for vores hjælp de næste ti år, sagde Peter Rahbæk Juel til TV 2/Fyn i maj, da Venstre præsenterede sit forslag om at fjerne for 50 millioner besparelser.

Tirsdag eftermiddag præsenterede Venstre sit eget forslag til, hvordan kommunen skal spare et trecifret millionbeløb.

På tirsdagens møde blev de enkelte forslag til, hvor besparelserne skal findes, diskuteret. Det blev besluttet, at politikerne mødes igen til et ekstraordinært møde i by- og kulturudvalget onsdag 12. juni, hvor de enkelte løsningsforslag igen skal drøftes. Den endelige beslutning skal findes på by- og kulturudvalgsmødet tirsdag 25. juni.