Slut med smøger på stadion: Politikere vil gøre Odense Stadion helt røgfrit

Sundhedsudvalget i Odense Kommune skal tirsdag diskutere, om der skal indføres rygeforbud på en række områder i byen. Det gælder blandt andet legepladser, Munke Mose, Eventyrhaven - og Odense Stadion.

Stadion er ejet af Odense Kommune og administreres i dag af OB, og et eventuelt forbud skal derfor indføres hånd i hånd med OB, forklarer Brian Dybro (SF), der er medlem af Sundhedsudvalget i Odense Kommune.

Det er Odense Kommune, der ejer Odense Stadion, så det er et lokalpolitisk anliggende, om stadion skal være røgfrit eller ej Jack Jørgensen, kommerciel chef, OB

- I dag er der rygeforbud på Familietribunen, og jeg tænker, at det er i naturlig forlængelse, at man gør hele stadion røgfrit på et tidspunkt. Men det skal foregå i samarbejde med OB, siger Brian Dybro.

Formanden for Sundhedsudvalget, socialdemokraten Kasper Ejlertsen, mener, at rygeforbuddet understreger kommunens ambitiøse vision om, at Odense skal være røgfri i 2030. Derfor er det ifølge ham også væsentligt at stå fast på at gennemføre de svære tiltag. Han peger på dialog og samarbejde som vejen frem.

- Det skal vi selvfølgelig også have med OB. Vi skal sikre, at stadion er et godt sted for alle, og det er jeg sikker på, vi får en god dialog om, siger Kasper Ejlertsen.

Udvalgsformanden henviser til, at der netop er indgået en aftale med musikfestivalen Tinderbox, der fra 2020 ikke længere sælger cigaretter.

- Der er nogle steder, der er sværere end andre, men jeg er tilhænger af, at vi husker, at det er en ambitiøs målsætning, og derfor skal vi også turde træffe de svære beslutninger, siger Kasper Ejlertsen.

OB: Ikke vores beslutning

Hos OB er holdningen forsigtigt optimistisk i forhold til et rygeforbud. Klubbens kommercielle chef, Jack Jørgensen, sender bolden tilbage til politikerne i forhold til at beslutte, om rygeforbuddet skal gennemføres eller ej.

- Det er Odense Kommune, der ejer Odense Stadion, så det er et lokalpolitisk anliggende, om stadion skal være røgfrit eller ej. Vi har på eget initiativ valgt at gøre vores familietribune røgfri, og det fungerer fint i dag, siger Jack Jørgensen.

Sundhedsudvalget skal på et møde tirsdag drøfte, om rygeforbuddet skal indføres eller ej. Brian Dybro mener, at det er vigtigt at påpege, at det er for den fælles sundheds skyld, at planerne overhovedet findes.

- Man skal huske på, at det ikke handler om at genere nogen. Det handler om, at folk skal have en bedre sundhed, og vi ved, at rygning er en af de største dræbere og har nogle rigtig kedelige følgesygdomme. Så det er klogt, at vi gør noget for at nedbringe antallet af rygere, siger Brian Dybro.