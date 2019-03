Borgermøde om Langelands fremtid: Politikere vil i dialog med børnefamilierne

Tirsdag eftermiddag inviterer politikerne i Langeland Kommune alle interesserede til et dialogmøde for at drøfte Langeland og Strynøs fremtid.

Politikerne ønsker særligt at engagere børnefamilierne, og derfor foregår mødet allede klokken 16.30, ligesom der er arrrageret særlige aktiviter for børnene.

- Det er tit en svær gruppe at få til at komme, fordi der er så mange ting, man skal gøre. Men det gør jo netop, at det er vigtigt for os at få lige nøjagtig børnefamilierne med, for vi vil gerne høre om deres behov. Vi vil gerne have, at de er med til at kvalificere vores beslutninger som politikere, sådan at vi giver så godt et tilbud til de, der har børn og bor på Langeland, siger borgmester Tonni Hansen (SF).

Politiker ønsker svar på, hvordan Langeland styrker såvel kulturen som fællesskabet og ikke mindst hvordan de får flere til enten at flytte til øen eller komme som turister.

Samtidig ønsker de også input til, hvordan de i fællesskab styrker erhvervslivet og infrastrukturen – og hvordan den kommunale service og bæredygtighed kan medvirke til en positiv udvikling på øen.

Mødet finder sted tirsdag 26. marts fra klokken 16.30-18.00 på Ørstedskolen, H.C. Ørstedvej 10, 5900 Rudkøbing.