Skaffede manden et job: Politikere vil sende nye Tina Bue-oplysninger til politiet

De har svært ved at finde på nye ord, de to politiske ordførere Christoffer Lilleholt (V) og Tim Vermund (S).

For endnu engang er der kompromitterende afsløringer om Tina Bues ageren i sin tid som byrådsmedlem og chefkonsulent i Odense Kommue.

Denne gang kan TV 2/Fyn fortælle, hvordan Tina Bue videreformidlede et job til sin egen mand, Carsten Bue Frandsen. Han holdt et oplæg om Teori U for de ansatte på Odense Centralbibilotek. Et job, som hun reelt selv var ansat til at udføre for kommunen.

Hvis TV 2/Fyn kan blive ved med at finde flere dokumenterede overtrædelser, så kan det godt tyde på, at man bliver nødt til at undersøge det noget nærmere Tim Vermund

- Det bekræfter os i, at det var rigtigt, at Odense Kommune politianmeldte denne sag. Det bekræfter os også i, at der er nogle ting, der er helt helt galt i denne sag. Der er foregået nogle ting - imens Tina Bue har siddet i byrådet og også efterfølgende – som har været så forkerte og så langt ud over en offentligt ansats mandat, at det har været helt rigtigt at oversende sagen til politiet, siger Venstres politiske ordfører, Christoffer Lilleholt.

På samme måde har den politiske ordfører hos Socialdemokraterne det.

- Dybest set er jeg meget overrasket over, at TV 2/Fyn kan blive ved med at finde ting i den her sag. Nye dokumenter, som tyder på, at der har været noget uldent i denne sag, siger Tim Vermund.

00:27 - Dybest set er jeg meget overrasket over, at TV 2/Fyn kan blive ved med at finde ting i den her sag, siger Tim Vermund (S). Luk video

Sagen skal undersøges nærmere

Via en aktindsigt har TV 2/Fyn fået udleveret mails af Odense Kommune, som viser, at Odense Centralbibliotek bad Tina Bue om at holde et oplæg om Teori U.

Det kunne hun ikke, men i stedet sendte hun sin mand. Tina Bue underskrev sig med efternavnet Bue og hendes mand underskrev med efternavnet Frandsen. Det fremgik ikke nogen steder, at de var ægtefæller.

Fordi oplysningerne kommer fra Odense Kommune, vil Tim vermund ikke udelukke, at der igen skal kigges nærmere på Tina Bues ageren.

Læs også Nye habilitetsproblemer: Tina Bue skaffede ægtemand job for Odense Kommune

- Hvis TV 2/Fyn kan blive ved med at finde flere dokumenterede overtrædelser, så kan det godt tyde på, at man bliver nødt til at undersøge det noget nærmere. Jeg er rystet over, og man kan blive ved med at finde sager, hvor tingene ikke er, som de har skullet være. Derfor er det vigtigt, at Odense Kommune og politiet arbejder tæt sammen i denne sag, siger Tim Vermund.

Christoffer Lilleholt mener, at Odense Kommune bør videregive de nye oplysninger til Fyns Politi.

- Jeg forventer, at kommunen videresender det her til politiet. Kommunen skrev selv i sin redegørelse (tidl. redegørelse af Tina Bues ageren, red.), at der kunne dukke ting op, som ikke var omfattet i deres egen undersøgelse. Det er så det, der er sket her. Så er det naturligt, at kommunen videregiver de oplysninger til politiet, siger Lilleholt.

Tim Vermund vil først tage en snak med Odense Kommunes stadsdirektør, Stefan Birkebjerg.

- Jeg skal høre stadsdirektøren, hvad de har tænkt sig at gøre i sagen. Om der er mere, der skal sendes videre. Men ellers så må vi også glæde os over, at vi har journalister, der kan afdække, når tingene ikke er, som de skal være, siger Vermund, som samtidig opfordrer TV 2/Fyn til at kontakte politiet.

Læs også Nordfyns Kommune fik også gratis kurser af Tina Bue

- Jeg regner da med, at TV 2/Fyn videresender deres oplysninger til politiet, så det kan indgå i efterforskningen. Men det er selvfølgelig op til jer, siger Tim Vermund.

TV 2/Fyn-direktør: Vi kontakter ikke politiet

TV 2/Fyn ville gerne have interviewet flere personer i Odense Kommune, men ingen vil udtale sig om den seneste afsløring.

Kent Skov Andreasen, chef for Biblioteker og Borgerservice i Odense Kommune, vil ikke i et interview svare på spørgsmål om selve forløbet omkring Carsten Bue Frandsens oplæg om Teori U, og kommunens HR-Chef, Mads Bjerrisgaard Bundesen, vil ikke svare på spørgsmål om hverken oplægget eller om, hvordan Odense Kommune vil håndtere de nye afsløringer.

Hos TV 2/Fyn er direktør Esben Seerup dog klar i mælet. Fyns Politi bliver ikke kontaktet af TV 2/Fyn.

- TV 2/Fyn kommer ikke til at oversende eller politianmelde personer på baggrund af vores journalistiske research og dækning af sagen. Vi er sat i verden for at lave journalistik og fortælle fynboerne om sagens sammenhæng, men vi vil ikke gøre os selv til at aktører i sagen ved at politianmelde omstændigheder, som vi afdækker. Det er ikke vores rolle, men myndighedernes, siger Esben Seerup.

Hverken Tina Bue Frandsen eller Carsten Bue Frandsen er vendt tilbage på TV 2/Fyns henvendelser.