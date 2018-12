Elev råber op: Politikerne tager vores penge

Næste års finanslov forskelsbehandler fynske gymnasier.

Det mener Nicklas Reuther, der er elevrådsformand på Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg.

Socialt taxameter I 2015 indførte den daværende S-R-regering indføre en ordning, der tilgodeser gymnasier, som har flere elever, der har risiko for at droppe ud.

Ordningen blev skruet sammen efter elevernes gennemsnit fra folkeskolen.

Alle gymnasieelle uddannelser (hf, stx, htx og hhx) havde samme krav til gennemsnit. Hvis tilstrækkelig mange elever lå under grænsen, ville skolen få et tilskud.

Finansloven 2019 ændrer det, så adgangen til socialt taxameter nu afhænger af gymnasiets type. Karakterkravene er: stx: 7,25 htx: 7,00 hhx: 6,25

Kun elever under kravet kan resultere i tilskud. Kilde: Gymnasieskolen og Undervisningsministeriet

- Jeg synes virkelig ikke, at det er fair. Jeg synes, det er at sige, at en stx er mere værd, bare fordi der gå flere elever end på hhx.

Han henviser til et punkt i finansloven for 2019, der ændrer på reglerne for det såkaldte sociale taxameter. Tidligere fik alle fynske gymnasier (stx, htx og hhx) tildelt tilskud ud fra samme krav om elevernes gennemsnit ved skolestart.

Nu er kravene ændret, så hhx-skoler, som eksempelvis Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg, ender med et mindre tilskud. Det oplyser skolens rektor Carsten Hogrefe.

- Det er uforståeligt set ud fra en ny gymnasiereform, der sidestiller gymnasier, siger Carsten Hogrefe.

Rammer de elever, der har det svært

Det "sociale taxameter" blev indført i 2015 med fokus på svage gymnasieelever. Nu står de til at blive ramt, når Det Blå Gymnasium mister omkring 600.000 kroner i tilskud, lyder det fra skolens rektor.

- Nogle af de ting, vi satte i værk, fordi vi har fået socialt taxameter (-penge, red.), dem skal vi kigge på, pointerer han.

Ifølge rektoren drejer det sig om speciel lektiehjælp, mentorordning og psykologhjælp. Fælles for de tre tilbud er, at de alle er henvendt til de elever, der har det svært.

Derfor frygter elevrådsformanden, at de nye regler kan få store konsekvenser for nogle af skolens elever.

- Jeg tror, der er rigtig mange, som bare vil droppe ud. Der er rigtig mange, der har benyttet sig af den her psykolog, understreger Nicklas Reuther

Kommer I i 2019 til at give mindre hjælp til de elever, der har det svært?

- Det håber vi ikke, men vi er nødt til at se på det - der er også noget, der hedder økonomi, forklarer Carsten Hogrefe.

Han tilføjer:

- De elever, der er udfordret, dem har vi selvfølgelig fokus på, men vi kan ikke lave det samme fremadrettet, hvis vi bliver ved med at skulle spare penge. Det er barske realiteter, vi står med.

