Gerningsmand såret ved politiaktion: Politimand ramt i armen af skud

Under en stor politiaktion på Bjerrebyvej på Tåsinge er gerningsmanden blevet hårdt såret. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Politiaktionen er nu afsluttet.

Politiet oplyser også, at manden nu er på vej til Odense Universitetshospital.

En politimand blev ramt i overarmen og skulderen af skud og behandles også på OUH.

- Vores kollega, som har været udsat for en usædvanlig hård og farlig opgave, bliver såret. Men han har det efter omstændighederne godt, siger Henrik Skals, der er politiinspektør ved Fyns Politi til TV 2.

Politiaktion på Tåsinge er afslutte. Gerningsmand er hårdt såret #politidk https://t.co/bLhqw8fRFN — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 30, 2019

Forsøg på dialog med gerningsmanden

Politiet var i gang med en stor politiaktion på Bjerrebyvej med op til flere patruljebiler, fordi gerningsmanden angiveligt havde forskanset sig og truet flere personer. Politiet mistænkte, at personen var bevæbnet.

Klokken 13:13 modtog Fyns Politi en anmeldelse om, at manden havde truet med et gevær, og at han senere havde skudt mod en anden person og derefter forskanset sig i sit hus. Politiet blev derefter sendt til adressen.

- Det er selvfølgelig en alvorlig situation, når vi får en anmeldelse om skud og trusler om skud. Så derfor tager vi vores forholdsregler, og så går resten af eftermiddagen på at få anholdt den her gerningsmand under lavest mulig brug af magtmidler, siger Henrik Skals.

Politiet oplyser, at det uden held forsøgte at komme i dialog med manden ved hjælp af en behandler. Aktionen har taget så lang tid, fordi politiet forsøgte at overtale manden til at komme ud af sit hus.

- Vi forsøger også at have kontakt med manden, men det lykkedes ikke. Og så først her umiddelbart før klokken 17 kommer han selv ud fra ejendommen dernede, og bliver anholdt umiddelbart efter, siger politiinspektøren.

Politiaktion endte med skud

Der blev affyret skud omkring klokken 16.30, og derefter kørte en ambulance til ejendommen.

- Det er først på et tidspunkt, hvor det bliver farligt og der bliver affyret skud fra huset, at vi agerer i forhold til det. Han affyrer skud mod politiet, og vi har en kollega, der bliver ramt, siger Henrik Skals.

Politiet skød gas ind i huset for at få manden ud, og klokken 16.53 forlader gerningsmanden huset. Ti minutter senere blev der affyret flere skud. Ved 17.30-tiden kørte ambulancen så væk med manden og betjente siddende bagi.

Nu skal det opklares, hvad der helt præcis skete.

- Vi har de umiddelbare efterforskningsskridt og skal foretage dem, og så overgiver vi resten af efterforskningen til Den Uafhængige Politianklagemyndighed, som er på vej til stedet, siger Henrik Skals.