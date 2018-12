Politisk opbakning til at redde H.C. Andersen-manuskripter

Siden 1997 har H.C. Andersens værker været anerkendt som verdenskulturarv.

Men de omkring 40.000 siders originale manuskripter, som den fynske forfatter efterlod sig, risikerer nu at forsvinde - til trods for at de ligger pakket forsvarligt væk på Det Kongelige Bibliotek.

Derfor er det nødvendigt at digitalisere H.C. Andersens manuskripter, hvis ikke de skal smuldre væk. Hvis det skal ske, så skal H.C. Andersen på finansloven.

Digitalisering koster penge

Det var budskabet, da Syddansk Universitet, Odense Bys Museer og H.C. Andersen Fonden onsdag var vært for en høring i Fællessalen på Christiansborg, hvor blandt andre kulturminister Mette Bock (LA) deltog.

- H.C. Andersen skrev med gallusblæk, der har den kedelige bivirkning, at den langsomt, men sikkert, nedbryder papiret.

- Det er ved at ske i dette øjeblik, så der er brug for muskler – økonomiske muskler – til at digitalisere denne danske verdenskulturarv, så vi kan få indsigt i Andersens arbejde med sproget, før det er for sent, sagde Johannes Nørregaard Frandsen, professor på SDU og leder af H.C. Andersen Centret i Odense, under høringen.

Fire områder, som H.C. Andersen Centret vil løfte, hvis man kommer på finansloven * Digitalisering af de store skatte af manuskripter og udkast fra H. C. Andersens hånd, som i dag ikke er tilgængelige. * Sikre tidssvarende og forskningsbaserede oversættelser af H.C. Andersen på de store internationale sprog, så den ægte H. C. Andersen udbredes internationalt. * Fortsætte det store arbejde med ’mapping’ Andersen, der analyserer H. C. Andersens vidt forskellige betydning i forskellige lande. * Udvikling og udbredelse af undervisningsformer og -forløb, som sikrer udbredelse af H. C. Andersens værker og værdier til de næste generationer. Se mere

Politisk opbakning

Fra Folketingets fællessal var der bred politisk opbakning til den fynske delegation, som var sendt til hovedstaden for at få H.C. Andersen på finansloven, ligesom N.F.S. Grundtvig, Søren Kierkegaard og Kaj Munk allerede er det.

- Det er afgørende, at vi forsker i og formidler H.C. Andersen. Vi skal gøre, som vi har gjort med Grundtvig: H.C. Andersens manuskripter skal digitaliseres, og vi skal i gang, for papirerne smuldrer.

- Jeg håber, at vi allerede om et år kan sige, at det var her i Fællessalen, vi tog det første skridt med en finansiering af H.C. Andersen på finansloven, udtaler Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen.

Udover Dansk Folkeparti så var der også politisk opbakning til projektet fra Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, samt Venstres kulturordfører, Bertel Haarder.

Den brede politiske opbakning var en tidlig julegave for Johannes Nørregaard Frandsen fra H.C. Andersen Centret.

- Jeg er fyldt med en fantastisk glæde over den støtte, som vi har mødt til det, vi arbejder dedikeret med. Jeg kommer til at smile hele vejen hjem i bussen. Nu skal vi hjem og udarbejde et rigtig godt projektforslag.