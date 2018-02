Politiske modstandere går sammen om ekstra indsats i Vollsmose

Odenses to borgmesterkandidater går sammen om at få sat skub i udviklingen i Vollsmose med nye forhandlinger.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), og by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) ønsker at sætte ekstra tempo på indsatsen i Odense-bydelen Vollsmose.

Derfor vil de to politiske modstandere gå sammen og indkalde alle partier i byrådet i Odense til forhandlinger.

- Den seneste tid er der kommet en række konstruktive forslag fra partier i byrådet omkring for eksempel strategiske nedrivninger af bygninger, siger Peter Rahbæk Juel.

- Nu skal vi se på de gode idéer i fællesskab, for det er vigtigt med et bredt politisk samarbejde - ikke mindst i forhold til at tiltrække private investorer til området. Vi skal være klar til at sætte markant ind i for eksempel Bøgeparken, som er det område i Vollsmose, hvor der er de største problemer, forklarer borgmesteren.

Læs også På besøg i somalisk kvindeforening i Vollsmose: Ikke én er i arbejde

Læs også Café i Vollsmose er kønsopdelt - mænd sidder forrest og kvinder bagerst

Strategiske nedrivninger

Ambitionen om at tiltrække private investorer deles af Jane Jegind, der understreger, at man har timet forhandlingerne, så de lægger på det rigtige tidspunkt i forhold til regeringens kommende ghettoudspil.

- Når regeringen kommer med sit udspil, skal vi naturligvis være klar til at gribe de nye muligheder, der måtte være i det. Jeg hører, at flere og flere partier i byrådet er åbne over for strategiske nedrivninger, ligesom vi er mange, der ønsker at tiltrække private investorer til Vollsmose. Derfor er det godt, at vi nu sætter os sammen for at skabe en fælles kurs, så vi kan få taget fat om problemerne i Vollsmose, siger Jane Jegind.

Der vil blive indkaldt til forhandlingerne om en styrket Vollsmose-indsats, når regeringens ghettoudspil er fremlagt.