Pollenallergi: Længere sæson og flere og værre symptomer

Foråret er højsæson for pollen, og det gør livet besværligt for næsten hver tredje fynbo. Og fremover bliver det kun værre. Klimaforandringerne vil nemlig forlænge pollensæsonen og give flere og værre symptomer.

Det er ikke nemt at være pollenallergiker. Sæsonen starter i februar med hassel og el, og netop nu buldrer højsæsonen for elm, græs- og birkepollen derudaf.

Læs også Tysk birkepollen til Fyn

- Man kan blive træt og nogle bliver endda sygemeldte og kan have svært ved at passe skole eller job, fordi de har voldsomme symptomer.

Niveauer for pollen Hassel:

5 og derunder er lavt

5-15 er moderat

15 og derover er højt



5 og derunder er lavt 5-15 er moderat 15 og derover er højt Elm og el

10 og derunder er lavt

10-50 er moderat

50 og derover er højt



10 og derunder er lavt 10-50 er moderat 50 og derover er højt Birk

30 og derunder er lavt

30-100 er moderat

100 og derover er højt



30 og derunder er lavt 30-100 er moderat 100 og derover er højt Græs og bynke

10 og derunder er lavt

10-50 er moderat

50 og derover er højt Kilde: Astma Allergi Danmark. Kilde: Astma Allergi Danmark. Se dagens aktuelle pollental her

Det kan være både være kløe, røde øjne, og øjne der løber i vand. Det påvirker livskvaliteten, siger Charlotte Gotthard Mørtz, der er overlæge ved Allergicenteret.

Flere og nye pollen

Og den dårlige nyhed er, at det kun bliver meget værre i fremtiden.

- Man har lavet nogle undersøgelser over, hvornår pollensæsonerne starter, og de viser, at de har rykket sig helt op til fem uger for, hvornår sæsonen starter, men også for hvornår den slutter, siger Annette Weiss, naturvejleder, Naturcenter Hindsgavl.

Det betyder, at pollenallergikere allerede nu er generet i længere tid, end man var før i tiden.

- Forklaringen er umiddelbart klimaforandringer. Det er blevet varmere, og så har vi fået nye invasive arter til Danmark, som man ikke har set før, forklarer Annette Weiss.

Blandt de nye arter, der er med til at sprede endnu mere pollen er bynke-ambrosie.

Klimaforandringerne kan dog også give mindre græspollen, fordi der på længere sigt kommer mere sol og mindre regn, hvilket kan betyde mindre græs.

Træernes sædceller

Træerne bruger pollen, når de skal formere sig, og derfor er pollen populært sagt træernes sædceller. Men selvom pollen er overalt, kan allergikerne dog gardere sig, så de bliver mindre ramt af pollenallergi.

- Man kan undgå at lufte ud i sit hus midt på dagen, hvor der er flest pollen i luften. Gør det i stedet morgen og aften. Man kan også undgå at tørre tøj uden for og gå i bad for at få skyllet pollen væk fra huden og ud af håret, når dagen er forbi, siger Charlotte Gotthard Mørtz.

Læs også Ny allergi-bølge rammer danskere