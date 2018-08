Polske kvinder anholdt i Føtex: Havde foret tasken med sølvpapir

Føtex-medarbejdere i Faaborg tilbageholdt to polske kvinder for butikstyveri onsdag. Kvinderne havde proppet for næsten 8.000 kroner varer i såkaldte russerposer.

To polske kvinder på 34 og 35 år havde foret dametaskerne med sølvpapir, inden de trådte ind i Føtex i Faaborg onsdag. Med de såkaldte russerposer om skulderen, ville kvinderne snige sig gennem kassesystemet, uden alarmerne blev aktiveret, men så langt nåede de dog ikke. Klokken 14.10 blev de standset i butikstyveriet og politiet tilkaldt. - De stjæler rengøringsmidler, personlig pleje, tøj og elektronik for underkanten af 8.000 kroner, fortæller Fyns Politis vagtchef Thomas Bentsen. Fremstilles i grundlovsforhør Begge kvinder sidder torsdag morgen fortsat på politigården i Odense og venter på at blive fremstillet i grundlovsforhør. - I og med at de er udlændinge og ikke har fast ophold i Danmark, vurderer anklagemyndigheden, at de skal fremstilles, siger Thomas Bentsen. Kvinderne risikerer en straksdom og udvisning af landet.