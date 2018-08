Polske kvinder fængslet efter tyveri i Føtex

De to polske kvinder, der onsdag eftermiddag blev taget i tyveri i Føtex i Faaborg, er begge blevet varetægtsfængslet.

Retten i Odense har valgt at varetægtsfængsle to polske kvinder på 34 og 35 år, der onsdag forsøgte at begå tyveri i Føtex i Faaborg.

Det skriver fyens.dk.

Kvinderne hævdede ifølge avisen, at de ikke kendte hinanden, før de tilfældigvis mødtes i Føtex. Her talte den ene med sig selv på polsk, og det fik den anden til kortvarigt at henvende sig til kvinden.

Derfor havde kvinderne også to forskellige historier om, hvordan de var havnet i Faaborg.

Hyret af russer

Den 34-årige kvinde fortalte, at hun var ankommet til Danmark tirsdag efter et ophold hos bekendte i Frankfurt. Ved et busstoppested i Tyskland blev hun samlet op af en russisk mand, der tilbød hende et job. Udstyret med en russerpose skulle kvinden stjæle blækpatroner i Føtex.

Som løn ville hun få 3.000 kroner.

Russerpose En russerpose er en taske eller pose, der er isoleret med sølvpapir.

Det skal forsøge at sikre, at alarmerne ikke aktiveres ved kasselinjen.

Den anden kvinde forklarede først, at en tusistbus havde kørt fra hende ved Føtex, men erkendte senere at hun var i Danmark med sin elsker. Hun ønskede ikke at uddybe forholdet, da hun hjemme i Polen har både mand og børn.

Til sammen havde polakerne forsøgt at stjæle varer til omkring 8.000 kroner.

Begge kvinder blev varetægtsfængslet, og deres ønske om at sidde i samme arresthus, på trods af, at de hævder ikke at kende hinanden, blev afvist.