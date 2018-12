11 døde: Polske lastbilchauffører dømt for mishandling af svin

To polske lastbilchauffører nægtede sig skyldige, da de onsdag var i byretten i Odense.

Her stod de tiltalt for ikke at have håndteret en transport af 230 svin efter reglerne. Da transporten ankom til slagteriet, var 11 svin døde og flere havde skader.

Sagen går tilbage til efteråret 2016, hvor chaufførerne, som er ansat af en fynsk vognmand, skulle køre de mange svin fra Ikast-området til slagteriet i Glumsø mellem Ringsted og Næstved på Sjælland.

Turen blev kørt om natten fra klokken 03.00, men da lastbilen ankom til slagteriet klokken 07.30, undrede slagteriets dyrlæge sig over de døde svin.

Desuden havde flere svin ætsningsskader, som opstår når strøelse på lastbilens gulv ikke kan opsuge dyrenes urin og dyrene lægger sig i det.

Samtidig kunne dyrlægen konstatere, at ventilationen ikke virkede, og at de døde svin var oppustede. Dyrlægen mener, at dyrene meget vel kunne have stået på lastbilen i længere tid.

- Det er lidt gådefuldt. Man sidder tilbage med en fornemmelse af, at det samlede forløb var længere end de fire en halv time turen tager. Men det er ikke bevist, siger anklager ved Fyns Politi, Klaus Holten Kristensen, til TV 2/Fyn.

Også dommeren udtrykte sin undren, men domsmandsretten fandt chaufførerne skyldige. De blev begge idømt 60 dages ubetinget fængsel og samtidig frakendt retten til erhvervsmæssigt at transportere dyr.

Dom anket - vognmand undersøges

Dommen blev på stedet anket til landsretten, og Klaus Holten Kristensen vurderer, at sagen vil komme for landsretten engang til foråret.

Han oplyser, at det er chaufførerne alene, som har ansvaret for at sikre, at dyrene bliver transporteret ansvarligt. Det ansvar begynder fra det øjeblik, dyrene går om bord på lastbilen.

Klaus Holten Kirstensen oplyser desuden, at Syd- og Sønderjyllands Politi er ved at undersøge den fynske vognmand i anden sammenhæng.

