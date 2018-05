Polske mænd anholdt for indbrud

To mænd fra Polen blev lørdag anholdt og sigtet for indbrud i Kerteminde. Søndag bliver de fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Klokken 7.15 lørdag morgen fik Fyns Politi melding om et indbrud i et hus på Præstegyden i Kerteminde. En nabo havde overrasket indbrudstyvene, og det lykkedes de to mænd at stikke af.

Med lidt senere genkendte naboen de to mænd på gaden en andet sted i Kerteminde, og denne gang blev de anholdt af en tilkaldt politipatrulje.

Det viste sig at være to mænd fra Polen på 36 og 38 år.

- De vil søndag klokken 9 blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfngsling, fortæller Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi.