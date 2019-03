Poplegender spiller på Tinderbox

De har domineret hitlisterne verden over i årtier. Snart spiller de deres pophits på Fyn.

Det legendariske band Duran Duran kommer til Tusindårsskoven i juni for at spille på Tinderbox. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Musikgruppen selv har tirsdag annonceret det samme i et opslag til deres mere end 2,5 millioner facebookfølgere.

"Just announced! Duran Duran at the Tinderbox Festival, June 27, 28 & 29 in Odense, Denmark.", står der i opslaget på bandets facebookside.

Banebrydende musikvideoer

Det store popnavn gæstede sidst Danmark i 2016, hvor de spillede på Northside i Aarhus. Her var der fem stjerner til musikerne fra både Gaffa og BT.

Bandet blev dannet i Birmingham i de sene halvfjerdsere og førte nyt til musikbranchen med deres banebrydende musikvideoer op gennem firserne.

Duran Duran har solgt mere end 100 millioner album og står bag hits som "Rio", "Girls On Film" og "Ordinary World".

Engelsk internetfænomen og danske navne

Udover den engelske popgruppe har festivalen tirsdag også offentliggjort en række andre navne.

Blandt andet den engelske popstjerne Rick Astley, der på internettet de senere år er blevet et fænomen med sit hit "Never Gonna Give You Up", der lægger lyd til fænomenet "Rickrolling". Han har solgt over 40 millioner plader og ligget nummet et i 25 lande.

I offentliggørelsen er også en række danske navne, blandt andet duoen Phlake og sangskriveren Peter Sommer, der på festivalen optræder med sit orkester under navnet "Peter Sommer og Tiggerne".

Magicbox har fået føjet Martin Jensen til listen over navne, der kommer til at spille op til dans ved festivalens elektroniske scene.