Populær dansk filmdiva spiller Svendborg-piges tante

Det er nok ikke ligefrem mafia, man forbinder med Søndersø og omegn, men FilmFyn kobler de to elementer tæt sammen, når den danske filmdiva Sidse Babett Knudsen kommer til Nordfyn for at filme.

Sidse Babett Knudsen er en af de bærende kræfter i FilmFyns nyeste investering i at trække filmproduktioner til øen.

Det er produktionsselskabet Snowglobe og Scanbox Entertainment, der sammen med FilmFyn løfter sløret for mafia-fortællingen "Kød og blod", som indeholder et nådesløst blik på kærlighed og vold i en kriminel familie i provinsen.

Optagelserne er netop gået i gang, og det er instruktør Jeanette Nordahls spillefilmsdebut. Filmen er skrevet af Ingeborg Topsøe, og over for Sidse Babett Knudsen spiller den debuterende unge skuespiller Sandra Kampp fra Svendborg. I filmen er Sidse Babett Knudsen Sandra Kampps tante.

Desuden er Joakim Fjeldstrup fra filmen "Steppeulven", Elliot Crosset Hove fra DR's tv-serie "Broen" og Besir Zeciri fra TV 2-serien "Greyzone", på rollelisten.

Sidse Babett Knudsen vender med en rolle som mafiaboss i "Kød og blod" tilbage til dansk film efter store roller i blandt andet HBO's tv-serie "Westworld" og filmatiseringen af Dan Brown-bestselleren "Inferno".

Optagelserne varer indtil 18. juni, og der er forventet dansk biografpremiere 1. august 2019.

Læs også Verdensballet kommer til fynsk slot

Læs også Kunst-kirkegård er et skjult skatkammer

Fakta om "Kød og blod"

Handlingen

I "Kød og blod" befinder vi os et sted i Danmark. Da Idas mor omkommer i en bilulykke, placeres den kun 17-årige pige hos sin tante og sine voksne fætre.

Idas nye hjem er fyldt med kærlighed, men i kraft af familiens kriminelle levevej, bliver det efterhånden sværere og sværere for Ida at adskille vold og kærlighed. Snart indser hun, hvad hendes mor forsøgte at flygte fra.



Sidse Babett Knudsen vender hjem - som mafiaboss

Publikum kan glæde sig til at se Sidse Babett Knudsen vende tilbage til dansk film i rollen som Idas tante Bodil, familiens matriark.



Sandra Kampp første større filmrolle

I rollen som Ida har unge Sandra Kampp sin første større filmrolle, og over for hende medvirker Joachim Fjeldstrup, Elliot Crosset Hove og Besir Zeciri i rollerne som hendes kriminelle fætre.

I andre centrale roller ses Carla Røder, Sofie Torp, Omar Shargawi og Benjamin Kitter.



Kilde: FilmFyn