Populær supercykelsti i Odense kan blive udvidet igen

Tusindvis af cyklister bruger hver dag Odenses ældste supercykelsti, Langesøstien, og snart skal politikerne afgøre, om den skal udvides.

Det er By- og Kulturudvalget i Odense Kommune, der i næste uge skal afgøre, om Langesøstien skal forlænges fra Rugårdsvej til Toldbodgade.

Udvalget har tidligere besluttet at sætte penge af til Langesøstiens forlængelse. Som det er nu, går supercykelstien fra Korup til Hans Tausens Kirke på Rugårdsvej i det centrale Odense.

Langesøstien kan i fremtiden gå langs jernbanesporene og ned til havnen. Foto: Odense Kommune

Bedre adgang til havnen

Langesøstiens forlængelse til Toldbodgade er en del af det planlagte supercykelstinet i Odense og vil binde havnen i Odense bedre sammen med den nordvestlige del af byen.

Odense Kommune er i kontakt med seks grundejere med henblik på at sikre de nødvendige arealer, så supercykelstien kan udvides endnu en gang.

Langesøstien, der i dag er mere end seks kilometer lang, er ad flere omgange blevet udvidet, så den danner en bred cykelsti. Det giver mulighed for, at op til fire personer kan køre ved siden af hinanden på samme tid. Det betyder, at man kan køre både langsomt og hurtigt på strækningen, oplyser Odense Kommune.

Samtidig er en supercykelsti karakteriseret ved, at alle kryds med større trafikveje sker niveaufrit. Langesøstien krydser eksempelvis Rismarksvej i Odense-bydelen Højstrup ved, at cyklisterne kører under vejen gennem en tunnel.

Om supercykelstien skal udvides, afgøres på næste udvalgsmøde i By- og Kulturudvalget. Det afholdes tirsdag i næste uge.